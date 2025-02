Il Cipher Mining vola grazie a un investimento di 50 milioni di dollari da parte di SoftBank e una partnership strategica 📈

Il titolo di Cipher Mining è salito drasticamente dopo l'annuncio di un investimento di 50 milioni di dollari da parte di SoftBank, segnando una significativa espansione nei centri dati per il calcolo ad alte prestazioni (HPC). Le azioni della compagnia di mining di Bitcoin sono aumentate del 30%, raggiungendo i 6,14 dollari, dopo l'annuncio di questa partnership strategica, che posiziona Cipher per una crescita sostanziale nel panorama in rapida evoluzione dell'infrastruttura di calcolo. Punti Chiave: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Investimento di 50 milioni di dollari tramite un collocamento privato di 10,4 milioni di azioni

Accordo esclusivo per proteggere il sito Barber Lake da 300 megawatt

Pivot strategico verso lo sviluppo di centri dati HPC

Parte dell'iniziativa più ampia di SoftBank sull'infrastruttura AI

Azioni in aumento del 55% negli ultimi 12 mesi Dettagli dell'Investimento: L'accordo rende SoftBank un investitore primario significativo in Cipher Mining tramite un investimento privato in equity pubblica (PIPE). Come parte dell'accordo, Cipher ha sottoscritto un periodo di esclusività di un mese per il suo sito Barber Lake da 300 megawatt a Colorado City, Texas, impedendo la sua vendita ad altre parti fino al 28 febbraio 2025. Direzione Strategica: Il CEO Tyler Page ha enfatizzato il tempismo dell'investimento come cruciale per la traiettoria di crescita di Cipher, evidenziando l'attenzione dell'azienda sullo sviluppo di centri dati su scala industriale. La partnership con SoftBank, nota per il suo approccio di investimento orientato alla tecnologia, è in linea con la visione di Cipher di diventare un leader nello sviluppo di centri dati HPC. Prospettiva degli Analisti: Gli analisti di J.P. Morgan hanno confermato il loro rating Overweight su Cipher Mining, vedendo l'investimento come indicativo dell'interesse crescente per l'infrastruttura tecnologica emergente. Pur notando che 50 milioni di dollari sono relativamente modesti, considerando che i nuovi siti possono costare oltre 10 milioni di dollari per megawatt, gli analisti suggeriscono che questo potrebbe essere "un segno di ciò che verrà ". Il tempismo dell'investimento è particolarmente significativo, arrivando in un periodo di volatilità del mercato nel settore tecnologico. Nonostante i recenti cali a livello di settore, causati dalle preoccupazioni sulla concorrenza dell'AI delle startup cinesi come DeepSeek, gli analisti ritengono che questo accordo convalidi la domanda continua per siti su larga scala con accordi di potenza sicuri. Cipher Mining (Intervallo D1) Il titolo sta attualmente negoziando sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, una zona di resistenza cruciale. Per mantenere il momentum, il titolo deve rimanere sopra questo livello, con un target fissato al livello di ritracciamento del 23,6%. I ribassisti, d'altra parte, potrebbero mirare a un test del livello di ritracciamento del 61,8%, che recentemente ha funzionato come supporto chiave. L'RSI mostra una chiara divergenza rialzista, mentre l'MACD ha formato un incrocio rialzista.

Fonte: xStation  Â

