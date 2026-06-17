Il dollaro appare forte dopo i dati sulle vendite al dettaglio

Control Group: L’indicatore che confluisce direttamente nel calcolo del PIL statunitense (escludendo componenti come automobili e carburanti) è cresciuto dello 0,7% m/m rispetto alle attese di +0,4%.

Come mostrano gli ultimi dati pubblicati negli Stati Uniti sul report delle vendite al dettaglio, il mese di maggio ha registrato una significativa sorpresa positiva, arrivata ancora prima dell’inizio dei Mondiali, che solitamente hanno un impatto favorevole sui consumi. Il consumatore americano sta dimostrando di non essere particolarmente preoccupato dalla prospettiva di una politica monetaria più restrittiva (hawkish), provocando un’immediata reazione sui mercati finanziari.

Commento ai dati: consumatore forte, Fed e geopolitica sostengono nuovamente il dollaro

Il consumatore americano non ha intenzione di rallentare.

Il report di maggio rappresenta una chiara dimostrazione della forza della domanda interna negli Stati Uniti. I timori che l’inflazione più elevata potesse iniziare a comprimere concretamente il potere di spesa delle famiglie americane sono stati momentaneamente accantonati. Ancora più importante, il forte risultato del control group (+0,7%) dimostra che la crescita non è semplicemente un effetto ottico dovuto all’aumento dei prezzi dei carburanti, ma riflette una reale e sana attività di acquisto. Bank of America, sulla base dei dati interni delle carte di pagamento dei propri clienti, aveva previsto correttamente questo incremento e, di fatto, i consumatori hanno continuato a spendere.

Il dollaro mostra forza in vista della decisione del FOMC

Dati economici così solidi rappresentano un potente supporto diretto per il dollaro statunitense (USD). La pubblicazione arriva in un momento cruciale, alla vigilia della decisione del FOMC sui tassi d’interesse. Il mercato ha immediatamente recepito un messaggio chiaro: se l’economia continua a performare bene e i consumatori restano forti, la Federal Reserve non ha alcun motivo per affrettare un taglio dei tassi.

Oggi il mercato ha aumentato le probabilità attribuite a un rialzo dei tassi a dicembre, portandole oltre l’80%. Tuttavia, la questione più importante riguarda il tono che adotterà il nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh.

L’ombra dell’Iran e le dichiarazioni di Trump

La forza del dollaro non deriva però soltanto dalla solidità dell’economia e dai fondamentali macroeconomici. Un secondo fattore, altrettanto importante, è rappresentato dal ritorno del premio per il rischio geopolitico sui mercati.

Il clima attorno all’accordo con l’Iran si è ulteriormente surriscaldato dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha nuovamente iniziato a ventilare apertamente la possibilità di azioni militari e della revoca degli accordi esistenti.

Di fronte a una simile incertezza in Medio Oriente, gli investitori di tutto il mondo tendono a rifugiarsi negli asset considerati più sicuri, e il dollaro continua a essere il principale bene rifugio.

Conclusioni

La combinazione di dati macroeconomici molto solidi e di crescenti tensioni geopolitiche crea un contesto particolarmente favorevole per il dollaro statunitense. Se questa dinamica dovesse persistere, il biglietto verde potrebbe continuare a rafforzarsi nei prossimi giorni.