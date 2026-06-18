Il dollaro è al suo massimo da maggio 2025, i titoli del settore automobilistico sono sotto pressione (18.06.2026)

📈 Mercati (indici, FX, materie prime)

Futures dell’Eurozona in rimbalzo mentre aumenta la divergenza regionale:

I futures sugli indici europei mostrano un recupero misto, guidato nettamente dall’Euro Stoxx 50 (EU50: +0,82%), insieme a solidi rialzi in Francia (FRA40: +0,63%) e Germania (DE40: +0,52%). Nel frattempo, i ritardatari regionali pesano fortemente sulla periferia, con l’IBEX 35 spagnolo (SPA35: -0,66%) e il WIG20 polacco (W20: -1,30%) in calo più marcato.

Euro Stoxx 50 diviso da una forte divergenza settoriale:

I mercati europei risultano altamente frammentati. I settori industriale e tecnologico guidano i rialzi, trainati dalle forti performance di Airbus (AIR.FR: +2,43%), Schneider Electric (SU.FR: +2,18%) e del produttore di semiconduttori Infineon (IFX.DE: +3,57%). Al contrario, forte pressione di vendita colpisce il settore consumer discretionary e i materiali, penalizzati soprattutto dalla debolezza del comparto auto e dal colosso chimico BASF (BAS.DE: -3,29%).

FX — Dollaro in forte rialzo dopo una svolta “hawkish” del FOMC:

Il dollaro USA (USDIDX: +0,3%) è salito al livello più alto da maggio 2025 dopo un dot plot della Fed sorprendentemente restrittivo e il “via libera” di Donald Trump a possibili rialzi dei tassi. Le valute scandinave (USDSEK, USDNOK: +1,0%) e il franco svizzero (USDCHF: +0,7%) sono tra le peggiori performance della giornata. La sterlina estende le perdite dopo la decisione invariata della BoE (GBPUSD: -0,5%), mentre EURUSD scende dello 0,35% a 1,1460.

Energia — Petrolio stabile, gas naturale in rialzo:

Il petrolio continua leggermente il recente calo, con i futures sul Brent (OIL) in discesa dello 0,35% a 74,70 dollari al barile, mentre si attenuano i premi geopolitici. Al contrario, i futures sul gas naturale (NATGAS) salgono dell’1,4%.

Metalli preziosi — forza del dollaro penalizza oro e argento:

I metalli preziosi sono in territorio negativo, sotto pressione per l’aumento dei rendimenti reali e la forza del dollaro. L’oro (GOLD) scende dello 0,3% a 4.244 $/oncia, mentre l’argento (SILVER) crolla dell’1,5% a 66,91 $/oncia.

L’indice del dollaro USA (USDIDX) tratta ai massimi da maggio 2025, sostenuto da un dot plot della Fed orientato in senso restrittivo, con quasi la metà dei membri del FOMC che vede un rialzo dei tassi prima della fine del 2026. La forza del dollaro esercita una pressione ribassista sull’oro (GOLD, in giallo e invertito). Fonte: xStation5

🏢 Company News

Airbus resiste al rallentamento macro grazie a un upgrade di Kepler:

Le azioni di Airbus sono salite del 2,8% a 192,24 € dopo che Kepler Cheuvreux ha alzato la raccomandazione a Buy (PT 212 €). Gli analisti hanno evidenziato che l’allentamento delle tensioni geopolitiche e la riduzione dei costi del carburante sosterranno il settore aerospaziale, mentre il sentiment di lungo periodo è rafforzato dall’utilizzo degli A350 da parte di Qantas su rotte ultra-long-haul e da un’iniezione di 1,4 miliardi $ nel leasing aereo da parte di KKR.

I titoli auto continuano a crollare dopo il warning di BMW:

Un profit warning shock di BMW (BMW.DE: -4,23% a 59,61 €), legato al crollo del mercato cinese, continua a colpire duramente il settore automobilistico. L’effetto contagio ha trascinato anche Mercedes-Benz Group (MBG.DE: -4,56% a 44,62 €) e Stellantis (STLAM.IT: -3,65% a 5,57 €), mentre Volkswagen (VOW3.DE: -2,45% a 84,42 €) è scesa dopo che l’assemblea generale virtuale non è riuscita a rassicurare gli investitori.

Carrefour in forte calo dopo il warning di JPMorgan:

Carrefour ha perso il 6,5% a 15,38 € dopo che JPMorgan ha inserito il titolo in Negative Catalyst Watch in vista degli utili di luglio, mantenendo il rating Sell. Gli analisti citano possibili revisioni al ribasso degli utili del primo semestre, forte concorrenza domestica e un generale clima di risk-off globale.

Edenred vola sulle voci di acquisizione:

Le azioni di Edenred sono salite di oltre il 16% a 24,07 € a Parigi dopo indiscrezioni secondo cui il fondo di private equity britannico BC Partners starebbe valutando un’offerta di takeover. Gli analisti sottolineano che la forte generazione di cassa e il basso indebitamento rendono la società molto attraente, nonostante alcuni rischi regolamentari.

L’Oréal rafforza la presenza in India con Innovist:

Il colosso della cosmetica L'Oréal ha concordato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Innovist, società digital-first proprietaria dei brand scientifici indiani Bare Anatomy e Chemist at Play. Innovist entrerà nella divisione Consumer Products, offrendo al gruppo accesso diretto al mercato beauty indiano in forte crescita da 20 miliardi $.

Tesco in calo dopo vendite deboli nel primo trimestre UK:

Tesco è scesa di oltre il 2,5% a 445,00p dopo aver riportato una crescita like-for-like del 1,8% nel Regno Unito, sotto le attese. Il rallentamento dell’inflazione alimentare e il maltempo hanno penalizzato l’unità wholesale Booker (-3,2%). Tuttavia, il management ha confermato le previsioni di utile operativo FY26/27 tra 3,0 e 3,3 miliardi £, sostenute dalla forte crescita in Irlanda (+3,3%) e dall’impennata dell’online (+17,4%).

Volatilità odierna nei settori dello Stoxx 50 (EU50). Fonte: XTB

🌍 Economia & Politica

USA e Iran firmano un accordo preliminare storico di pace:

Il presidente USA Donald Trump e il presidente iraniano Pezeshkian hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) in 14 punti, sospendendo le operazioni militari e stabilendo una finestra di 60 giorni per negoziare un accordo definitivo. L’Iran consentirà il transito commerciale immediato e senza pedaggi attraverso lo Stretto di Hormuz per 60 giorni, in cambio di deroghe immediate del Tesoro USA sulle sanzioni alle esportazioni di petrolio.

La Bank of England mantiene i tassi al 3,75% tra le tensioni in Medio Oriente:

Il Comitato di Politica Monetaria (MPC) della Bank of England ha votato 7–2 per mantenere il tasso di riferimento al 3,75%, con due membri “hawkish” contrari favorevoli a un rialzo di 25 punti base. L’inflazione CPI headline è scesa al 2,8%, ma il Comitato avverte che potrebbe risalire nei prossimi mesi a causa della volatilità energetica e dei possibili effetti di secondo impatto sui salari.

La Banca nazionale svizzera mantiene i tassi a zero:

La Swiss National Bank ha mantenuto il tasso guida trimestrale allo 0,0%, segnando un anno intero senza variazioni. Nonostante uno shock energetico legato al Medio Oriente che ha portato il CPI di maggio allo 0,6%, l’inflazione resta entro il target 0–2%. La SNB ha leggermente rivisto al rialzo le previsioni d’inflazione (0,6% per 2026/2027 e 0,7% per 2028), mantenendo stabili le stime di crescita del PIL all’1,0% per il 2026.

Schlegel promette interventi FX contro il rafforzamento del franco:

Il presidente della SNB Martin Schlegel ha minimizzato gli effetti inflazionistici di secondo impatto, ma ha dichiarato una maggiore disponibilità a intervenire sul mercato valutario per contenere l’apprezzamento rapido del franco svizzero. I membri del board hanno sottolineato che la ripresa domestica resta solida grazie alla protezione del sistema energetico idroelettrico e nucleare, ma i rischi esterni restano elevati per via della debole crescita globale e delle tensioni in Medio Oriente.

La Norges Bank adotta un tono restrittivo pur mantenendo i tassi fermi al 4,25%:

La banca centrale norvegese ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 4,25%, ma ha rafforzato la forward guidance indicando un ulteriore rialzo imminente. Il percorso dei tassi è stato rivisto al rialzo, con un picco previsto al 4,55% entro fine anno (dal 4,35% di marzo), per contenere l’inflazione persistente.