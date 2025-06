Il dollaro si apprezza in vista del dato NFP 📌

Il rapporto NFP sarà debole quanto la lettura ADP di mercoledì? Il report Non-Farm Payrolls (NFP) in uscita alle 14:30 rappresenta una fonte chiave d’informazioni sullo stato del mercato del lavoro statunitense, soprattutto dal punto di vista della Federal Reserve e della politica monetaria.

In condizioni normali, questa pubblicazione sarebbe al centro dell’attenzione dei mercati finanziari, ma oggi una parte significativa dell’interesse è stata dirottata dal crollo nei rapporti tra Donald Trump ed Elon Musk.

Un dato inferiore alle attese potrebbe riportare il focus sui fondamentali macroeconomici, con possibili impatti sul sentiment di Wall Street, specie alla luce della recente serie di dati deboli pubblicati dall’ADP. Cosa si aspettano i mercati? 📄 Crescita occupazionale a maggio prevista in rallentamento a circa 125.000 (precedente: 177.000)

Tasso di disoccupazione atteso in aumento al 4,3% , il livello più alto da ottobre 2021

Crescita salariale attesa stabile, con una variazione media delle retribuzioni orarie pari a +0,3% su base mensile e +3,7% su base annua Un dato sull’occupazione in linea con le attese non indicherebbe ancora una recessione imminente, ma una maggiore coerenza tra i dati ADP e NFP potrebbe rappresentare un segnale chiaro per la Fed: il mercato del lavoro sta iniziando a indebolirsi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Secondo Goldman Sachs, un dato inferiore a 100.000 potrebbe causare un calo dell’indice S&P 500 compreso tra -0,25% e -1,5%. Le aspettative di tagli dei tassi negli USA aumenterebbero di conseguenza: attualmente, il mercato monetario prezza due tagli completi entro la fine del 2025. Le aspettative della Fed 🎙️ In vista del report NFP di maggio, la Federal Reserve si trova ad affrontare una sfida complessa: bilanciare il rischio inflazionistico con segnali più sottili di debolezza nel mercato del lavoro.

I recenti commenti dei membri del FOMC indicano che l’attuale livello dei tassi è considerato appropriato, e che le prossime decisioni saranno prese con cautela, in base ai dati macroeconomici in arrivo. Tuttavia, se il report NFP dovesse risultare debole come gli ultimi due dati ADP, potrebbe rappresentare un segnale d’allarme importante per la Fed.

Il report ADP pubblicato mercoledì ha mostrato che il settore privato ha creato solo 37.000 nuovi posti di lavoro a maggio – il dato mensile più basso da marzo 2023 e molto al di sotto delle attese, fissate a 110.000. Fonte: team di ricerca di XTB Una visione leggermente più ottimistica del mercato del lavoro arriva dai dati sulle offerte di lavoro. Il dato di aprile ha superato le aspettative e il trend ribassista di lungo periodo sembra essersi stabilizzato sopra i 7 milioni di posizioni aperte.



Fonte: XTB Research Possibili scenari 🖋️ NFP debole (meno di 100.000 nuovi posti di lavoro): Implicazioni: Una crescita occupazionale significativamente più bassa potrebbe intensificare le preoccupazioni per un raffreddamento del mercato del lavoro.

Reazione della Fed: Questo scenario potrebbe aumentare la probabilità di un taglio dei tassi nel breve termine. Tuttavia, è improbabile che la Fed agisca basandosi su un solo dato debole. NFP moderato (circa 120.000–130.000 posti di lavoro): Implicazioni: Un risultato in linea con le attuali previsioni, che indicherebbe un rallentamento graduale ma non allarmante.

Reazione della Fed: La Fed potrebbe proseguire con una strategia attendista ("wait and see"), mantenendo i tassi invariati e monitorando i dati futuri. NFP forte (oltre 160.000 posti di lavoro): Implicazioni: Una forte crescita occupazionale suggerirebbe la resilienza del mercato del lavoro, nonostante le pressioni esterne.

Reazione della Fed: Questo potrebbe essere interpretato come un segnale per mantenere o persino rafforzare l'attuale orientamento di politica monetaria. EURUSD (grafico M15)

L’euro oggi sta perdendo terreno contro il dollaro, in linea con un leggero rimbalzo della valuta statunitense rispetto a tutte le valute del G10. Dopo una serie di ribassi, il dollaro trova un momento di sollievo – le recenti debolezze erano legate alle tensioni tra Stati Uniti e Cina e ai deludenti dati macro diffusi in settimana (come ADP e ISM).

La coppia EURUSD è scesa al di sotto sia della media mobile di breve periodo (SMA50) che di quella di lungo periodo (SMA200) sul grafico a 15 minuti, ma rimane sopra il nuovo supporto psicologico a 1,14.

La recente debolezza del dollaro è stata alimentata dall’incertezza e dalla turbolenza attorno alla politica commerciale degli Stati Uniti, ma un report NFP eccezionalmente debole potrebbe riaccendere le speculazioni su possibili tagli dei tassi da parte della Fed, esercitando ulteriore pressione sulla valuta americana.

