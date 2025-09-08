Il governo propone taglio Irpef per il ceto medio

Il governo prepara la prossima Legge di Bilancio con un intervento fiscale mirato a ridurre l’Irpef per il ceto medio e medio-alto. Secondo le simulazioni elaborate da Izi, la misura potrebbe generare vantaggi che vanno da poche decine fino a 1.400 euro all’anno, a seconda del reddito. Il progetto e gli effetti sugli stipendi

Il taglio dell’Irpef dal 35% al 33% riguarda la fascia di reddito da 28.000 a 60.000 euro annui, con il massimo beneficio che si raggiungerebbe proprio a 60.000 euro di imponibile. I dati elaborati da Izi e riportati da Il Giornale indicano che il vantaggio toccherà soprattutto la fascia medio-alta: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Reddito annuo di 30.000 euro → risparmio di circa 40 euro



Reddito annuo di 50.000 euro → 240 euro



Reddito annuo di 55.000 euro → 940 euro



Reddito annuo di 60.000 euro → massimo sconto di 1.400 euro Grafico di simulazione risparmio annuo per fascia di reddito: Fonte: Team di ricerca di XTB I redditi bassi e medio-bassi

Il governo spiega che l’intervento si concentra sulle fasce più alte perché quelle basse hanno già beneficiato del taglio del cuneo fiscale e dell’accorpamento delle ultime due aliquote al 23%. La misura è destinata principalmente a professionisti, quadri aziendali e famiglie con due stipendi, categorie che negli ultimi anni hanno visto ridurre detrazioni e bonus a causa delle soglie di reddito. Il costo complessivo per le casse pubbliche è stimato in 4,5 miliardi di euro. Un altro obiettivo della manovra è l’incremento della soglia di defiscalizzazione degli stipendi da 7,05 a 9 euro. Nei primi sette mesi del 2025 le entrate fiscali sono aumentate di 8 miliardi rispetto all’anno precedente, ma viste le numerose richieste pervenute al ministro Giorgetti, la legge di bilancio dovrà contare su risorse ancora più consistenti. Il commento dell’analista Un costo per le casse pubbliche che si traduce in un aumento dei consumi da parte di queste fasce di reddito piú alte che con ampia probabilità andranno a destinare questi risparmi fiscali sui consumi, andando ad alimentare l’economia. Il taglio dell’irpef, così come il taglio di una qualsiasi tassa, permette un maggior potere d’acquisto e un miglioramento della circolazione del denaro, alimentando cosí l’economia in generale. Per quanto possa essere vista come una spesa, questo é un vero e proprio investimento che viene fatto sul potenziale di spesa di questa fascia di reddito. Una manovra del genere inoltre non avrebbe un impatto importante a livello di costi, ma solamente un beneficio potenziale di lungo termine.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.