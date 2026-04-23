Il grano cerca di proseguire la tendenza al rialzo nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche negli Stati Uniti🔎Cosa succederà ora?

Il mercato globale del grano sta entrando in una fase critica, con i futures sul grano CBOT (WHEAT) che cercano di mantenere un trend rialzista. La produzione potrebbe diminuire quest’anno, ma vi sono anche segnali che le condizioni meteorologiche potrebbero parzialmente invertire le precedenti aspettative negative. I prezzi stanno attualmente reagendo a un mix di fattori, che vanno dagli sviluppi climatici ai cambiamenti nei flussi commerciali globali.

Impatto del meteo sui prezzi: le piogge nella regione del Mar Nero e il miglioramento delle condizioni negli Stati Uniti stanno temporaneamente attenuando la pressione rialzista sui prezzi, anche se la precedente siccità continua a influire sulla qualità dei raccolti.

le piogge nella regione del Mar Nero e il miglioramento delle condizioni negli Stati Uniti stanno temporaneamente attenuando la pressione rialzista sui prezzi, anche se la precedente siccità continua a influire sulla qualità dei raccolti. Debolezza delle esportazioni USA: le performance dell’export restano deludenti, limitando il potenziale rialzo dei prezzi nonostante le preoccupazioni sull’offerta in altre regioni.

le performance dell’export restano deludenti, limitando il potenziale rialzo dei prezzi nonostante le preoccupazioni sull’offerta in altre regioni. Russia e India protagoniste: la Russia segnala raccolti più deboli a causa del freddo, mentre l’India sta valutando importazioni di grano, fattore che potrebbe ridisegnare i flussi commerciali globali.

la Russia segnala raccolti più deboli a causa del freddo, mentre l’India sta valutando importazioni di grano, fattore che potrebbe ridisegnare i flussi commerciali globali. Difficoltà in Argentina: la riduzione delle superfici coltivate e gli elevati costi di produzione stanno limitando il potenziale di offerta dal Sud America.

la riduzione delle superfici coltivate e gli elevati costi di produzione stanno limitando il potenziale di offerta dal Sud America. Situazione contrastante negli USA: il miglioramento del clima si contrappone alle precedenti perdite di resa e ai segnali di domanda estera più debole.

il miglioramento del clima si contrappone alle precedenti perdite di resa e ai segnali di domanda estera più debole. Mercato in trading range: i prezzi si muovono all’interno di un ampio intervallo, e l’assenza di un breakout deciso riflette l’incertezza sulla prossima direzione del mercato.

WHEAT (D1 interval)

Fonte: xStation5

Cosa suggerisce il report Commitment of Traders?

Per comprendere meglio la domanda “cosa succederà ora?” sul mercato del grano, è utile osservare il posizionamento dei grandi trader e degli operatori di copertura. L’aspetto principale è che sia i partecipanti commerciali (produttori e operatori del mercato fisico) sia il managed money (grandi fondi speculativi) risultano attualmente net short, ma per motivazioni molto diverse.

I commercial mantengono una significativa posizione net short, situazione tipica nei mercati agricoli, poiché coprono future vendite fisiche. Anche il managed money è net short, ma solo marginalmente. Questo è rilevante, perché suggerisce che i fondi non abbiano una forte convinzione in un movimento rialzista sostenuto, nonostante i persistenti rischi legati al meteo.

Commercial positioning: ancora chiaramente difensivo

I trader commercial detengono 56.935 contratti long e 112.047 contratti short, per una posizione net short di circa 55.112 contratti.

Ciò riflette una forte propensione alla copertura della futura offerta e indica che i produttori non si stanno posizionando per un rally forte e duraturo dei prezzi. Se le aspettative di un significativo rialzo fossero elevate, questa copertura short sarebbe normalmente più contenuta.

Managed money: leggermente net short, senza forte convinzione

Il managed money detiene 102.122 contratti long e 107.672 contratti short, con una modesta posizione net short di circa 5.550 contratti.

Pur essendo più neutrale rispetto ai commercial, i fondi non risultano comunque posizionati al rialzo. Questo suggerisce che il mercato non si trovi nella configurazione tipica in cui i commercial sono short e i fondi fortemente long. Al contrario, entrambi i gruppi pendono verso il lato short, seppur con motivazioni differenti.

Evoluzione rispetto alla settimana precedente

Rispetto alla settimana precedente:

i commercial hanno ridotto sia le posizioni long sia short, restringendo leggermente l’esposizione net short, ma senza un cambiamento significativo nella strategia di copertura;

il managed money ha ridotto le posizioni long in modo più aggressivo rispetto alle short, approfondendo lievemente la posizione net short.

Dal punto di vista operativo, questo indica che i fondi non stanno costruendo nuove posizioni long, ma stanno invece riducendo la partecipazione al mercato.

Interpretazione del mercato

In un contesto fortemente rialzista, è comune vedere i commercial coprirsi mentre il capitale speculativo prende il lato long. Questa dinamica al momento è assente.

I fondi non stanno entrando in acquisto nonostante i possibili rischi lato offerta. Ciò suggerisce che il mercato del grano non abbia ancora sviluppato una narrativa sufficientemente forte da attrarre interesse speculativo più ampio.

Finché il managed money resterà leggermente net short, eventuali rialzi dei prezzi potrebbero essere guidati più da short covering o fattori temporanei che da un trend rialzista strutturale.

Allo stesso tempo, il posizionamento attuale lascia il mercato vulnerabile in entrambe le direzioni:

da un lato, non conferma un forte bull market;

dall’altro, lascia spazio a un rapido rally da ricoperture short in caso di shock rilevanti sul fronte climatico o dell’export.

Open interest in calo

L’open interest è diminuito di 36.942 contratti, scendendo a 465.537, un movimento significativo.

Questo suggerisce che alcuni partecipanti stiano chiudendo posizioni invece di costruire nuova esposizione direzionale. Quando l’open interest cala e i fondi non si spostano verso posizioni long, normalmente segnala assenza di una convinzione diffusa in un movimento rialzista sostenibile.

Conclusione finale

Il report Commitment of Traders non fornisce ancora un chiaro segnale rialzista.

Il punto critico per gli operatori bullish è che il capitale speculativo non è disposto a prendere il lato opposto rispetto alle coperture dei commercial. I commercial continuano a coprirsi in modo aggressivo, mentre il managed money non vede motivi sufficienti per costruire una forte esposizione long.

Questo indica che il mercato del grano resta in una fase in cui i rischi fondamentali esistono, ma non si sono ancora tradotti in una forte convinzione da parte degli investitori speculativi.

Un chiaro spostamento del managed money verso una posizione net long sarebbe un segnale molto più rilevante che il mercato sta iniziando a prezzare un reale squilibrio lato offerta, piuttosto che semplice rumore di breve periodo legato al meteo.

Fonte: Commitment of Traders, CFTC 14 April