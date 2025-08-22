Il mercato azionario all'ombra di Jackson Hole

Il mercato sta recuperando parte delle perdite di questa settimana in vista di Jackson Hole. Gli investitori attendono con ansia il discorso del presidente della FED, Jerome Powell. L’intervento, indipendentemente dalla direzione degli indici in apertura, determinerà il sentiment di mercato non solo per la sessione odierna ma anche per le settimane a venire. L’US500 guadagna lo 0,25% in apertura, mentre l’US30 sale dello 0,60%.
Alla luce degli elevati indicatori di valutazione degli asset, i mercati si aspettano un segnale dalla FED per capire se tali valutazioni siano giustificate. I prezzi sono sostenuti dall’alto dato PMI di ieri, significativamente superiore alle attese. Tuttavia, questo, combinato con i verbali della FOMC, potrebbe spingere la Federal Reserve a mantenere i tassi d’interesse più a lungo. Nel contesto di un mercato del lavoro visibilmente più debole, ciò potrebbe avere un impatto negativo sui consumatori.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile
Dall’inizio della settimana, le aziende tecnologiche hanno pesato sul mercato. Oggi, in particolare, NVIDIA e AMD stanno perdendo circa l’1% prima dell’apertura a causa di problemi di distribuzione dei chip H20. Anche SMCI e Workday stanno perdendo terreno. Questa tendenza è oggi attenuata da Zoom, che guadagna dopo previsioni di profitto ottimistiche.
US100 (H4)
Da un punto di vista tecnico, l’indice tecnologico statunitense ha mostrato debolezza negli ultimi giorni. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si trova attualmente al di sotto delle medie a 25, 50 e 100 sessioni, rimanendo appena sull’EMA200 (gialla). Attualmente, il prezzo è uscito al ribasso dal canale rialzista. Se la quotazione non dovesse tornare rapidamente sopra la linea di tendenza, l’indice potrebbe subire ulteriori ribassi. Il primo supporto si trova a 22.800 punti, segnato dall’ultimo minimo e dal limite inferiore della fase di consolidamento di un mese fa. Se questa zona venisse violata, una resistenza chiara si trova solo a 21.644 punti.
Fonte: xStation5
Notizie societarie
Intuit (INTU.US) – La società ha pubblicato i risultati dopo la chiusura della sessione di giovedì. Nonostante i dati abbiano superato le attese, le previsioni conservative per il 2026 hanno deluso. Dopo la pubblicazione dei risultati, diverse banche d’investimento hanno abbassato il target price delle azioni, causando un deprezzamento di oltre il 5% prima dell’apertura del mercato.
NVIDIA (NVDA.US) – Secondo analisi condotte dal governo cinese, gli equivalenti locali dei chip del colosso californiano sarebbero più adatti per le applicazioni nelle imprese governative. Questa notizia causa un calo dell’1% prima dell’apertura del mercato.
Zoom (ZM.US) – Le previsioni sui ricavi per la fine dell’anno sono state riviste al rialzo. Inoltre, RBC ha alzato il target price delle azioni a 100 $. Le notizie positive spingono il titolo in crescita, con oltre +5% prima dell’apertura.
Workday (WDAY.US) – Il fornitore di servizi e software per le risorse umane ha deluso gli investitori con previsioni sui ricavi da abbonamenti. Il titolo scende di oltre il 4% prima dell’apertura del mercato.
GAP (GAP.US) – Il distributore di abbigliamento perde oltre l’1% in apertura. Ciò è dovuto a un downgrade da parte di una banca d’investimento, che segnala pressioni tariffarie sui risultati futuri della società.
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.