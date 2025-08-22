Il mercato azionario all'ombra di Jackson Hole

Il mercato sta recuperando parte delle perdite di questa settimana in vista di Jackson Hole. Gli investitori attendono con ansia il discorso del presidente della FED, Jerome Powell. L’intervento, indipendentemente dalla direzione degli indici in apertura, determinerà il sentiment di mercato non solo per la sessione odierna ma anche per le settimane a venire. L’US500 guadagna lo 0,25% in apertura, mentre l’US30 sale dello 0,60%.

Alla luce degli elevati indicatori di valutazione degli asset, i mercati si aspettano un segnale dalla FED per capire se tali valutazioni siano giustificate. I prezzi sono sostenuti dall’alto dato PMI di ieri, significativamente superiore alle attese. Tuttavia, questo, combinato con i verbali della FOMC, potrebbe spingere la Federal Reserve a mantenere i tassi d’interesse più a lungo. Nel contesto di un mercato del lavoro visibilmente più debole, ciò potrebbe avere un impatto negativo sui consumatori.

Dall’inizio della settimana, le aziende tecnologiche hanno pesato sul mercato. Oggi, in particolare, NVIDIA e AMD stanno perdendo circa l’1% prima dell’apertura a causa di problemi di distribuzione dei chip H20. Anche SMCI e Workday stanno perdendo terreno. Questa tendenza è oggi attenuata da Zoom, che guadagna dopo previsioni di profitto ottimistiche.

US100 (H4)

Da un punto di vista tecnico, l’indice tecnologico statunitense ha mostrato debolezza negli ultimi giorni. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si trova attualmente al di sotto delle medie a 25, 50 e 100 sessioni, rimanendo appena sull’EMA200 (gialla). Attualmente, il prezzo è uscito al ribasso dal canale rialzista. Se la quotazione non dovesse tornare rapidamente sopra la linea di tendenza, l’indice potrebbe subire ulteriori ribassi. Il primo supporto si trova a 22.800 punti, segnato dall’ultimo minimo e dal limite inferiore della fase di consolidamento di un mese fa. Se questa zona venisse violata, una resistenza chiara si trova solo a 21.644 punti.

Fonte: xStation5

Notizie societarie

Intuit (INTU.US) – La società ha pubblicato i risultati dopo la chiusura della sessione di giovedì. Nonostante i dati abbiano superato le attese, le previsioni conservative per il 2026 hanno deluso. Dopo la pubblicazione dei risultati, diverse banche d’investimento hanno abbassato il target price delle azioni, causando un deprezzamento di oltre il 5% prima dell’apertura del mercato.

NVIDIA (NVDA.US) – Secondo analisi condotte dal governo cinese, gli equivalenti locali dei chip del colosso californiano sarebbero più adatti per le applicazioni nelle imprese governative. Questa notizia causa un calo dell’1% prima dell’apertura del mercato.

Zoom (ZM.US) – Le previsioni sui ricavi per la fine dell’anno sono state riviste al rialzo. Inoltre, RBC ha alzato il target price delle azioni a 100 $. Le notizie positive spingono il titolo in crescita, con oltre +5% prima dell’apertura.

Workday (WDAY.US) – Il fornitore di servizi e software per le risorse umane ha deluso gli investitori con previsioni sui ricavi da abbonamenti. Il titolo scende di oltre il 4% prima dell’apertura del mercato.

GAP (GAP.US) – Il distributore di abbigliamento perde oltre l’1% in apertura. Ciò è dovuto a un downgrade da parte di una banca d’investimento, che segnala pressioni tariffarie sui risultati futuri della società.