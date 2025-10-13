Notizie sulle criptovalute: Bitcoin rimbalza dopo il sell-off 📈Ethereum sopra i 4000$

Punti chiave Venerdì le criptovalute hanno subito pesanti perdite, con liquidazioni di posizioni su diverse piattaforme di scambio che hanno raggiunto circa 20 miliardi di dollari , secondo i dati di Coinglass .

I ribassi che si erano accelerati venerdì hanno rallentato, lasciando spazio a un rimbalzo e a guadagni nel mercato delle criptovalute ipervendute. Oggi Ethereum viene scambiato sopra i 4.100 dollari, segnando un aumento di oltre il 10% rispetto ai recenti minimi locali. Il Bitcoin ha riconquistato un importante livello on-chain: la redditività neutra degli indirizzi degli investitori a breve termine. Di conseguenza, se il prezzo si mantiene, la pressione di vendita in questo gruppo potrebbe attenuarsi nuovamente, offrendo al mercato maggior margine per una possibile continuazione del trend rialzista. Un fattore chiave a supporto delle criptovalute è il sentiment positivo a Wall Street, che persiste finché Trump e Pechino continuano a dare agli investitori speranza di evitare un’escalation commerciale totale. Al contempo, i dazi al 100% annunciati da Trump rimangono lo scenario base — sebbene probabilmente evitabile — e sono teoricamente previsti per entrare in vigore il 1° novembre. Fino ad allora, gli investitori sperano in maggiore chiarezza su un accordo commerciale con la Cina e sulle eventuali restrizioni alle esportazioni. Il dollaro USA continua a indebolirsi a causa del blocco governativo in corso e dell’incertezza sulle condizioni reali del mercato del lavoro statunitense. Gli investitori vedono questo sviluppo in modo positivo, considerandolo un incentivo per la Federal Reserve ad accelerare la politica di allentamento monetario. L’oro sale di oltre il 2% oggi, e il Bitcoin beneficia indirettamente del rinnovato interesse verso gli “asset durevoli”. Ethereum (timeframe D1)

Il calo dei prezzi di ETH di venerdì si è fermato intorno ai 3.600 dollari, che probabilmente rimarrà un importante livello di supporto a medio termine, ulteriormente rafforzato dalla EMA a 200 giorni. I rialzisti puntano ora all’area dei 4.340 dollari, dove si trova attualmente la EMA a 50 giorni. Fonte: xStation5 Bitcoin (timeframe D1) Il Bitcoin ha mostrato maggiore resilienza rispetto a Ethereum, perdendo meno durante il sell-off di venerdì. Anche il rimbalzo odierno è meno pronunciato rispetto a quello della seconda criptovaluta per capitalizzazione. Sembra che, qualora il mercato rialzista delle criptovalute dovesse tornare, gli investitori potrebbero spostare maggiore attenzione su Ethereum, che storicamente ha sovraperformato Bitcoin nelle fasi avanzate dei cicli di mercato. Attualmente, BTC viene scambiato circa il 70% al di sopra dei massimi storici del 2021, mentre Ethereum ha superato di recente il proprio massimo storico registrato all’inizio dell’estate. Fonte: xStation5

