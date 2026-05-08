Il mercato del lavoro statunitense è più forte del previsto, mentre la pressione salariale si allenta. EUR/USD in rialzo!🚨

USA: Report NFP Non-Farm Payrolls (NFP): dato effettivo 115k (previsioni: 62k; precedente: 178k) Occupazione nel settore privato: dato effettivo 123k (previsioni: 74k; precedente: 186k) Tasso di disoccupazione: dato effettivo 4,3% (previsioni: 4,3%; precedente: 4,3%) Salari (m/m): dato effettivo 0,2% (previsioni: 0,3%; precedente: 0,2%) Salari (y/y): dato effettivo 3,6% (previsioni: 3,8%; precedente: 3,5%) Perché questi dati sono importanti? Il report NFP (Non-Farm Payrolls) misura il numero di nuovi posti di lavoro creati nell’economia statunitense, escludendo il settore agricolo, coprendo quindi la maggior parte dell’attività economica. È considerato uno degli indicatori chiave della salute del mercato del lavoro. Un aumento dell’occupazione segnala un’economia forte, mentre una crescita più debole dei posti di lavoro può indicare un rallentamento economico. Il report influenza inoltre le decisioni della Federal Reserve sui tassi d’interesse, poiché un mercato del lavoro solido può aumentare le pressioni inflazionistiche, mentre dati più deboli potrebbero concedere alla Fed maggiore flessibilità nella politica monetaria. In aggiunta, i dati NFP influenzano i mercati finanziari, inclusi dollaro USA, obbligazioni e azioni, che reagiscono ai risultati superiori o inferiori alle aspettative. In sintesi, il report agisce come un vero e proprio “termometro dell’economia”, aiutando investitori e policymaker a valutare forza e direzione della crescita economica. Report sul mercato del lavoro USA (aprile) I dati odierni sul mercato del lavoro statunitense sono risultati contrastanti, ma il quadro generale resta relativamente solido. La sorpresa positiva principale è arrivata dai Non-Farm Payrolls (NFP), aumentati di 115k rispetto alle aspettative di 62k. Questo dimostra che il mercato del lavoro USA continua a creare occupazione nonostante gli elevati tassi d’interesse. Tuttavia, il dato è risultato inferiore rispetto ai 185k del mese precedente, suggerendo un graduale raffreddamento dell’economia. Anche l’occupazione nel settore privato ha superato le aspettative, attestandosi a 123k rispetto alle previsioni di 74k. Questo segnala che le aziende continuano a mantenere una domanda di lavoratori, sebbene la crescita dell’occupazione stia chiaramente rallentando rispetto ai mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4,3%, in linea con le aspettative. Una disoccupazione stabile suggerisce che il mercato del lavoro statunitense rimane resiliente, senza segnali di un forte deterioramento delle condizioni economiche. La crescita mensile dei salari si è attestata allo 0,2%, leggermente al di sotto delle attese dello 0,3%, il che potrebbe indicare un allentamento delle pressioni salariali ed essere interpretato come un segnale positivo per la Federal Reserve in termini di inflazione. Su base annua, i salari sono aumentati del 3,6%, al di sopra del dato precedente del 3,4%, ma inferiori alle previsioni del 3,8%. Anche le ore lavorative medie settimanali hanno sorpreso leggermente al rialzo, salendo a 34,3 ore rispetto alle 34,2 attese. Orari di lavoro più lunghi indicano spesso una domanda di lavoro ancora sostenuta e un’attività economica solida. Fonte: xStation5

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