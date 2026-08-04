Il platino guadagna il 6% mentre i metalli preziosi rimbalzano e il dollaro USA si indebolisce

Il platino guadagna oltre il 6% nella seduta odierna, estendendo il proprio rimbalzo poco dopo che l’oro è rimbalzato dall’area dei 4.100 dollari l’oncia e il dollaro statunitense si è indebolito sotto la pressione del calo dei prezzi del petrolio. Un fattore che sta sostenendo il sentiment è il recente stop alla produzione in una delle più grandi miniere di platino al mondo. Il 24 luglio, Impala Platinum Holdings Limited (Implats) ha sospeso le attività estrattive presso il suo principale complesso di Rustenburg, a seguito di una serie di incidenti mortali sul lavoro. Sebbene la sospensione sia stata descritta come una misura precauzionale per condurre una revisione completa delle procedure di sicurezza, essa ha temporaneamente ridotto la produzione in uno degli asset più importanti del settore. Lo sviluppo è rilevante per il mercato del platino, poiché Rustenburg rappresenta quasi la metà della produzione di metalli del gruppo del platino (PGM) di Implats, mentre il Sudafrica rimane il principale produttore mondiale di metalli del gruppo del platino. Dati principali Implats ha sospeso le attività minerarie presso il complesso di Rustenburg , in Sudafrica, tra il 24 e il 28 luglio , per effettuare un audit completo sulla sicurezza.

, in Sudafrica, tra il , per effettuare un audit completo sulla sicurezza. La decisione è arrivata dopo sei vittime tra i lavoratori negli ultimi 12 mesi , di cui due decessi avvenuti nel mese in corso .

, di cui . Rustenburg è la più grande operazione di Implats e impiega circa 51.500 persone .

. Il complesso rappresenta quasi il 50% della produzione totale di metalli del gruppo del platino (PGM) della società, con una produzione prevista per l’anno fiscale 2026 compresa tra 1,67 e 1,76 milioni di once di PGM .

della società, con una produzione prevista per l’anno fiscale 2026 compresa tra . Durante la sospensione, la società sta effettuando: ispezioni nei luoghi di lavoro; audit sulla sicurezza; formazione aggiuntiva per i dipendenti; revisione delle procedure di sicurezza critiche con il supporto di specialisti indipendenti.

Implats ha inoltre annunciato una collaborazione con il produttore dei sistemi anticollisione per locomotive sotterranee, dopo diversi incidenti recenti che hanno coinvolto mezzi ferroviari utilizzati nelle attività minerarie.

Il management ha sottolineato che eliminare le vittime sul lavoro e rafforzare la cultura della sicurezza aziendale rimangono le priorità principali. Gli ultimi eventi evidenziano ancora una volta le difficoltà operative dell’industria mineraria sudafricana nelle miniere profonde, che rimane tra le più complesse dal punto di vista tecnico a livello globale. Nel novembre 2023, lo stesso complesso minerario è stato teatro di uno dei peggiori incidenti minerari in Sudafrica degli ultimi anni, quando 13 minatori persero la vita in un incidente legato al sistema di sollevamento di un pozzo minerario. La società stima che la sospensione comporterà una riduzione della produzione di circa otto giorni nell’anno fiscale 2027, mentre l’impatto finale sull’output verrà valutato dopo la completa ripresa delle attività. Sebbene l’impatto di breve periodo sull’offerta globale di platino dovrebbe rimanere limitato grazie alla durata relativamente breve della sospensione e alla presenza di scorte disponibili in superficie, eventuali ulteriori interruzioni della produzione a Rustenburg rappresenterebbero un rischio significativo per il mercato del platino, per il settore automobilistico e per le industrie che dipendono dai metalli del gruppo del platino. Platino (intervallo D1) Osservando il grafico giornaliero, il platino ha perso circa il 50% rispetto al massimo raggiunto a gennaio, quando il metallo veniva scambiato vicino ai 3.000 dollari per oncia, rispetto agli attuali livelli intorno ai 1.500 dollari registrati solo pochi giorni fa. Il recente rimbalzo ha riportato i prezzi verso la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50), situata in area 1.730 dollari per oncia. Se gli acquirenti riuscissero a riconquistare la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200), attualmente intorno agli 1.830 dollari per oncia, ciò potrebbe rappresentare un segnale di inversione del trend più ampio e migliorare le prospettive tecniche di medio periodo. Fonte: xStation5

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