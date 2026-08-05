Mercati in Recupero

Ieri sera le trimestrali di SpaceX e Amd hanno chiuso la giornata di negoziazione che ha visto un fortissimo rialzo generale dei mercati, una seduta estremamente positiva che ha caratterizzato anche i rialzi del Nikkei di questa notte.

Brutte reazioni su trimestrali ottime

Una giornata che ha visto rialzi importanti sia per Amd che per SpaceX, conclusasi con il rilascio delle trimestrali che ha comportato ad un ritorno al ribasso delle quotazioni di questi titoli. SpaceX fa -8% in afterhours, Amd gravita attorno al -10%, e pensare che i titoli avevano chiuso rispettivamente a +9,4% e +7%. I motivi del ribasso non sono riconducibili alle trimestrali, bensí all'impostazione tecnica dei titoli. Amd infatti ha una dinamica settimanale tendenzialmente negativa mentre SpaceX risulta assolutamente in trend ribassista di lungo termine, dinamiche di fondo negative che hanno caratterizzato la reazione alle trimestrali.

Recupero azionario. Nuovi massimi storici

Nikkei in forte rialzo al +3,55% sul cash, il rialzo rompe i massimi settimanali reimpostando la dinamica di lungo verso un recupero che al momento vediamo solamente nel breve termine. Nuovi massimi storici nel frattempo per S&P500, Dax, Dow Jones, Ftse Mib, rimangono sotto i massimi storici solamente gli indici che presentano una forte componente tech all'interno della composizione. I mercati azionari risultano ancora fortemente rialzisti, le dinamiche tecniche lunghe sugli indici che hanno rotto i massimi storici non mostrano debolezze nel breve termine. I mercati risultano tecnicamente forti al rialzo in questo momento, eppure ci ritroviamo con indici che mostrano delle condizioni eccezionali come ad esempio il Nikkei che ha conseguito un rendimento incredibile dal 2025 con un +135%, evento che non accadeva da piú di 50 anni, oppure il Dow Jones che da maggio 2025 ha chiuso solamente un mese in negativo, il nostro Ftse Mib invece di mesi negativi da luglio del 2025 ne ha fatti solamente due, parliamo di condizioni eccezionalmente rialziste.

Petrolio in forte calo

Prosegue la dinamica ribassista del petrolio su base mensile, i prezzi tornano a ridosso dei 75 dollari riportando quindi le quotazioni a livelli piú accettabili per l'economia. La situazione tecnica é e rimane ribassista di lungo termine fino a prova contraria, le dinamiche lunghe non mentono e servirá ancora tempo prima di vedere eventuali tentativi di rialzo a livello tecnico. Il petrolio é fondamentale per le aspettative di inflazione e per le decisioni di politica monetaria delle banche centrali, soprattutto peró per l'andamento dei titoli di Stato che al momento vedono un ribasso momentaneo dei rendimenti, ma nulla di incidente dal punto di vista tecnico.