Il Nasdaq balza dello 0,8% raggiungendo un massimo storico📈Quanto è forte la stagione degli utili negli Stati Uniti?

I future sugli indici statunitensi sono in rialzo oggi in vista della pubblicazione degli NFP delle 14:30, con l’US100 in crescita di oltre lo 0,8% e vicino alla soglia dei 29.000 punti, mentre l’US500 guadagna lo 0,6%. Il rally continua a essere sostenuto da una stagione delle trimestrali statunitensi da record, con una crescita diffusa di profitti e ricavi all’interno dell’S&P 500, margini di profitto netti saliti al livello più alto degli ultimi 15 anni al 13,5%, e dall’ottimismo legato all’intelligenza artificiale che continua a supportare il sentiment di mercato.
Le stime di crescita dell’EPS per l’S&P 500 indicano una forte accelerazione della crescita annuale degli utili rispetto a un 2025 già molto solido. La crescita degli utili nel settore tecnologico è attesa al 46% su base annua rispetto a quasi il 28% dello scorso anno, mentre anche i settori energia e materiali dovrebbero registrare incrementi significativi. Secondo i dati di Charles Schwab e LSEG, le società di quasi tutti i settori — ad eccezione di healthcare, finanziari e industriali — dovrebbero sovraperformare in modo significativo il ritmo di crescita dell’EPS registrato lo scorso anno.
Grafico US100 (timeframe D1)
Fonte: xStation5
La spesa CAPEX dei colossi tecnologici continua a crescere
Secondo BlackRock Investment Research, il CAPEX previsto degli hyperscaler legati all’AI è aumentato del 25% rispetto a ottobre dello scorso anno. Si tratta di una notizia positiva per le società di semiconduttori e per le aziende attive nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, poiché implica un’ulteriore espansione del mercato e trend favorevoli sia per la crescita dei ricavi sia degli utili.
D’altra parte, qualsiasi rallentamento economico significativo potrebbe avere un forte impatto negativo sulle valutazioni e sul sentiment di mercato.
Fonte: BlackRock
Le previsioni continuano a salire mentre il Big Tech mantiene il predominio
Ad aprile, gli analisti hanno aumentato del 2,1% le previsioni sugli EPS del Q2 2026 per le società dell’S&P 500, nonostante all’inizio di un trimestre le aspettative vengano generalmente riviste al ribasso. Negli ultimi 20 anni, la revisione media degli EPS nel primo mese del trimestre è stata pari a -1,9%. L’attuale incremento rappresenta la revisione al rialzo più significativa dal Q2 2021, quando le previsioni aumentarono del 3,5% in seguito alla ripresa post-pandemia.
Il settore energetico ha registrato il miglior upgrade delle aspettative sugli utili, con previsioni in aumento del 45,1%. Allo stesso tempo, cinque degli undici settori hanno visto un peggioramento delle aspettative, con il comparto industriale che si conferma il più debole, registrando una riduzione delle previsioni di quasi il 3%.
Gli analisti hanno inoltre aumentato del 3,4% le previsioni sugli utili annuali dell’S&P 500 nel corso di aprile.
Fonte: FactSet
Dopo le trimestrali delle Big Tech, il tasso di crescita aggregato degli utili dell’S&P 500 nel Q1 2026 è balzato al 27,1% dal 15% registrato solo una settimana prima, segnando il risultato più forte dalla fine del 2021.
La crescita più significativa degli utili è stata registrata dai settori Communication Services (+53,2%), Tecnologia (+50,0%) e Consumer Discretionary (+39,0%), trainati principalmente dalle società megacap.
Da sole, Alphabet, Amazon e Meta hanno contribuito al 71% dell’intero incremento della crescita degli utili dell’S&P 500 nell’ultima settimana della earning season. Alphabet ha sorpreso il mercato con una crescita dell’EPS superiore di oltre il 90% rispetto alle aspettative, mentre Meta e Amazon hanno battuto il consensus rispettivamente del 56% e del 70%.
Le previsioni di crescita degli utili per le Magnificent 7 sono ora salite al 61%, rispetto alle attese del 22,4% di fine marzo, evidenziando la portata del dominio delle megacap nell’attuale ciclo di mercato.
Tuttavia, è importante notare che i risultati di Alphabet, Amazon e Meta sono stati supportati anche da utili contabili straordinari una tantum.
Fonte: FactSet
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