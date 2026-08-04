Il Nasdaq guadagna lo 0,6% e riconquista quota 29.000 🔼 Risultati solidi per ON Semiconductor e Palantir

I futures sul Nasdaq 100 (US100) salgono dello 0,6%, mentre l’ottimismo sull’intelligenza artificiale torna protagonista in vista di un’altra giornata ricca di trimestrali. Il sentiment prima dell’apertura dei mercati statunitensi è sostenuto dalle solide previsioni fornite da Palantir e ON Semiconductor, che rafforzano la fiducia degli investitori sul fatto che gli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale stiano iniziando a tradursi in ritorni finanziari concreti. L’attenzione del mercato è inoltre concentrata su un nuovo round di risultati societari e sui prossimi dati macroeconomici, che offriranno ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell’economia statunitense e del settore corporate. L’S&P 500 dista ormai circa 20 punti dal raggiungimento del primo nuovo massimo storico da giugno, mentre il Dow Jones ha chiuso lunedì su un nuovo record per la prima volta da luglio. I solidi risultati delle principali società tecnologiche e il persistente ottimismo sulla capacità dell’AI di generare valore economico rimangono tra i principali fattori di sostegno per il mercato azionario statunitense. Allo stesso tempo, le recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump hanno alimentato le aspettative di una graduale de-escalation delle tensioni in Medio Oriente, mentre i prezzi del petrolio sono già arretrati di circa il 10% rispetto ai recenti massimi. I leader dell’AI continuano a rafforzare il sentiment di mercato Dopo le solide trimestrali della scorsa settimana di Microsoft e Amazon, gli investitori hanno ricevuto ulteriori conferme del fatto che gli investimenti multimiliardari nell’intelligenza artificiale stanno iniziando a generare ritorni significativi. Palantir ha nuovamente aumentato le proprie previsioni sui ricavi per l’intero anno, citando la forte domanda da parte sia delle agenzie governative sia dei clienti commerciali per la propria piattaforma software basata sull’intelligenza artificiale. Nel frattempo, ON Semiconductor ha pubblicato una guidance sulle vendite superiore alle aspettative, sostenuta dalla crescente domanda di chip per la gestione dell’energia utilizzati nei data center dedicati all’AI. Il sentiment positivo si è esteso anche al più ampio comparto dell’intelligenza artificiale, con Micron (+2,3%), Nvidia (+0,7%) e Marvell Technology (+4,4%) tutte in rialzo nelle contrattazioni pre-market. La stagione delle trimestrali continua a superare le medie storiche La stagione degli utili negli Stati Uniti continua a mostrarsi eccezionalmente solida. Delle 304 società dell’S&P 500 che avevano pubblicato i risultati del secondo trimestre entro la fine della scorsa settimana, l’85,2% ha superato le aspettative degli analisti sugli utili, un dato nettamente superiore alla media storica di lungo periodo, pari a circa il 67,5%. Il calendario delle trimestrali di oggi include diverse società di primo piano, tra cui: Merck

Pfizer

Caterpillar

Marathon Petroleum

McDonald’s Nel frattempo, le azioni di Snap salgono di oltre l’8% dopo aver superato le aspettative sui ricavi, sostenute dalla maggiore spesa pubblicitaria durante la Coppa del Mondo FIFA e dall’aumento dell’attività da parte dei grandi inserzionisti nordamericani. Grafico US100 (D1) Il contratto futures sul Nasdaq 100 ha registrato un recupero a forma di V, tornando sopra il livello dei 29.000 punti e avvicinandosi alla resistenza rappresentata dalla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) sul grafico giornaliero. Una rottura stabile al di sopra di questa media mobile potrebbe rappresentare un importante segnale di cambiamento nel momentum del mercato nel medio periodo. Fonte: xStation5

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