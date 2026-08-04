🗽 L'US500 segna un nuovo massimo storico

Le azioni statunitensi stanno attirando nuovi acquisti, mentre gli investitori concentrano l’attenzione su una stagione delle trimestrali USA da record dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran sono in corso. Sebbene Teheran non abbia ufficialmente indicato alcuna volontà di abbandonare le opzioni militari, gli investitori sembrano sempre più abituati alla nuova realtà geopolitica in Medio Oriente. Le dichiarazioni di Trump sono state interpretate come un possibile segnale che entrambe le parti possano gradualmente cercare di ridurre le tensioni in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti previste per questo autunno. Di conseguenza, il calo dei prezzi del petrolio e la diminuzione dei rendimenti obbligazionari stanno fornendo ulteriore supporto agli indici azionari. L’attuale stagione delle trimestrali statunitensi continua a superare anche le aspettative più ottimistiche. Le società dell’S&P 500 sono ora attese registrare una crescita degli utili del 47,4% su base annua nel secondo trimestre, in aumento rispetto a una previsione di circa 23% alla fine di giugno. Se questo dato venisse confermato, rappresenterebbe la crescita trimestrale degli utili più forte dal quarto trimestre del 2021, periodo in cui i profitti erano aumentati di oltre il 91% su base annua. Escludendo Alphabet e Amazon, la crescita attesa degli utili per l’S&P 500 rimarrebbe comunque a un notevole 28,8% annuo, il livello più elevato degli ultimi cinque anni. La maggior parte delle società non solo sta superando le stime di Wall Street, ma sta anche spingendo gli analisti a rivedere al rialzo le previsioni sugli utili complessivi dell’S&P 500. Secondo i dati FactSet aggiornati al 31 luglio, l’86% delle società dell’S&P 500 ha riportato un utile per azione (EPS) superiore alle aspettative, mentre il 77% ha superato le previsioni sui ricavi. Nove degli undici settori dell’indice hanno registrato revisioni al rialzo delle stime sugli utili, grazie a risultati migliori delle attese e a previsioni più elevate sull’EPS. Guardando al terzo trimestre, 34 società hanno migliorato la guidance sugli utili, mentre solo 20 aziende hanno fornito prospettive negative. Nel frattempo, l’S&P 500 viene scambiato attualmente con un rapporto P/E forward di 19,6, al di sotto della media quinquennale di 19,9 e solo leggermente superiore alla media decennale di 19,0. Considerando il miglioramento dei margini aziendali, il contesto positivo degli utili e il fatto che l’indice si trovi sui massimi storici, le valutazioni attuali non sembrano particolarmente elevate. Grafico US500 e petrolio (D1) Il contratto US500 ha recentemente registrato due rimbalzi dopo essere sceso brevemente al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni (linea arancione), evidenziando l’importanza dell’area compresa tra 7.200 e 7.300 punti come zona di supporto chiave per gli acquirenti. L’indice è ora scambiato sui massimi storici, mentre l’RSI rimane appena al di sotto di 60, suggerendo che potrebbe esserci ancora spazio per ulteriori rialzi. I principali livelli di supporto si trovano intorno a 7.500 e 7.300 punti, aree in cui il mercato ha già mostrato un significativo interesse da parte degli acquirenti. Fonte: xStation5 Il petrolio Brent (OIL) ha registrato un forte ritracciamento dal recente massimo locale vicino ai 94 dollari al barile e non è riuscito a superare il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% relativo all'ultimo movimento ribassista. Il prossimo importante livello di supporto si trova intorno agli 80 dollari al barile, determinato dal ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e dai precedenti livelli di reazione dei prezzi. Fonte: xStation5

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