🚩Il Nasdaq perde ancora terreno mentre il petrolio e i rendimenti dei titoli di Stato rimbalzano

Prima dell’apertura del mercato statunitense, i futures sul Nasdaq 100 (US100) sono in calo, trainati principalmente dall’aumento dei prezzi del petrolio, che sono rimbalzati a 98 dollari al barile dopo essere scesi a 91 ieri. L’US100 è sceso sotto i 24.000 punti, mentre i rendimenti dei Treasury USA a 10 anni sono tornati intorno al 5%, e la prospettiva di una rapida risoluzione della crisi in Medio Oriente appare ancora lontana.

La propensione al rischio, misurata dalla partecipazione degli investitori retail agli acquisti azionari, è scesa a circa l’8% — il livello più basso dal terzo trimestre 2024 — rispetto al 15% di novembre 2025 (e circa l’11,5% al picco del rally “meme” del 2021). Attualmente si trova su livelli osservati durante i mercati ribassisti del 2020 e del 2022.

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti dovrebbe raggiungere l’Iran venerdì, e ieri Donald Trump ha dato all’Iran cinque giorni per entrare in negoziati, il che potrebbe alimentare ulteriormente il sentiment “risk-off” verso la fine della settimana, tra i timori di una possibile escalation delle tensioni tra Washington e Teheran nel corso del prossimo weekend.

US100 (intervallo D1)

Le prospettive tecniche per l’US100 sembrano in deterioramento. Se i compratori non riusciranno a spingere l’indice sopra la EMA a 200 sessioni (linea rossa, 24.500 punti), la pressione di vendita potrebbe aumentare, trascinando potenzialmente l’indice verso il livello di 23.000 punti.

Fonte: xStation5

OIL (intervallo D1)

Il petrolio si è raffreddato significativamente ieri e ora sta tentando di tornare sopra i 100 dollari al barile. L’RSI si trova a 61 e si è attenuato in modo evidente durante la sessione precedente. I principali livelli di supporto di lungo periodo si trovano a 91 dollari — definiti dalle recenti reazioni dei prezzi — così come a 84 e 72 dollari (le medie mobili EMA50 ed EMA200).

Fonte: xStation5

Guardando alle reazioni passate del mercato petrolifero agli eventi geopolitici, il rialzo attuale è superato davvero solo dalla Guerra del Golfo nei primi anni ’90. I rischi dal lato dell’offerta oggi sembrano almeno comparabili e, anche in quel caso, il movimento non fu parabolico — fu preceduto da correzioni nette.