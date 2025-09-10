📈 Il palladio guadagna oltre il 3%

La paura delle sanzioni fa aumentare i prezzi 🚀 Il palladio, sebbene meno popolare tra gli investitori retail, oggi guadagna oltre il 3%. Negli ultimi giorni i prezzi del palladio sono chiaramente in rialzo, allineandosi al più ampio trend positivo del mercato dei metalli preziosi. Solo questa settimana, i contratti sul palladio hanno registrato un aumento di oltre il 6%, poiché gli investitori sono sempre più propensi a destinare capitali ad asset considerati sicuri, spingendo al rialzo anche i prezzi di oro, argento e platino. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il rialzo del valore dei metalli preziosi è fortemente influenzato dalle attese accomodanti del mercato riguardo ai prossimi tagli dei tassi negli USA e dall’aumento globale del debito nelle principali economie. Oltre ai fattori monetari, la chiave degli aumenti odierni è il rischio di nuove sanzioni contro la Russia, Paese responsabile di quasi la metà della produzione mondiale di questo metallo. Le preoccupazioni circa un accesso limitato al palladio russo aumentano la pressione sull’offerta, facendo così salire i prezzi sui mercati globali. Se le restrizioni geopolitiche verranno attuate, le carenze potrebbero concretizzarsi, estendendo il trend rialzista attuale. L’attuale situazione di mercato evidenzia una crescente tensione tra aumento della domanda e vincoli dell’offerta. L’industria automobilistica, principale consumatore di palladio per i catalizzatori, potrebbe affrontare costi di produzione più alti, che nel lungo periodo si tradurrebbero in un incremento dei prezzi dei veicoli nuovi. Per gli investitori ciò significa una maggiore volatilità dei prezzi, ma anche potenziali opportunità di guadagni nel breve termine. Nel medio-lungo periodo, la variabile decisiva sarà se i produttori riusciranno a trovare fonti alternative della materia prima o inizieranno a sostituire il palladio con metalli più economici, come il platino. PALLADIO (H4) Fonte: Xstation

I prezzi del palladio sono recentemente tornati nel canale rialzista di medio termine, correggendo il recente rialzo fino agli ATH del mese precedente. Ciò che si può notare è la chiara formazione di un pattern testa e spalle, che rappresenta una potenziale figura di inversione di tendenza. Perché la formazione abbia possibilità di concretizzarsi, il prezzo deve rompere la base della figura e la zona di supporto intorno a 1050 dollari. La realizzazione del pattern potrebbe consentire un test dei livelli a 980 e 890 dollari, dove si trovano i supporti più vicini e i livelli di Fibonacci. Tuttavia, se la formazione verrà invalidata e i compratori riprenderanno l’iniziativa, la direzione sarà un test della resistenza sui massimi locali a 1200 dollari, dove è collocato anche il livello FIBO 23.

