🛢️⬇️Il petrolio Brent perde oltre l'11%

Crollo massiccio dei prezzi: reazione a una possibile pace imminente

Le informazioni su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran hanno innescato una forte ondata di vendite nei mercati delle materie prime. Il Brent è sceso in modo significativo sotto i 100 dollari al barile, perdendo quasi il 12%. Il petrolio WTI, a sua volta, è crollato di quasi il 13%, scendendo sotto i 90 dollari al barile. Un impulso chiave al movimento è stato un report dell’agenzia Axios, che ha indicato la creazione di un memorandum di una sola pagina.

Le notizie diffuse da Bloomberg, che si ritiene provengano dai massimi livelli dell’amministrazione statunitense, indicano che entrambe le parti dovrebbero revocare il blocco dello Stretto di Hormuz e che l’Iran si impegnerebbe a introdurre una moratoria su ulteriori attività di arricchimento dell’uranio. Gli Stati Uniti, dal canto loro, sottolineano che l’intero accordo nucleare dovrà essere negoziato successivamente. Pertanto, se la pace dovesse effettivamente essere raggiunta nelle prossime decine di ore, non si può escludere che non si tratti ancora della fine della volatilità nel mercato petrolifero.

L’attuale movimento al ribasso si inserisce in un contesto simile a quello degli anni ’90. Questo potrebbe significare che il peggio è alle spalle, ma la volatilità può rimanere comunque significativa. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Progressi diplomatici: segnali da Washington e Teheran

I dati provenienti dai terminali informativi e le dichiarazioni dei politici suggeriscono che i negoziati siano in una fase molto avanzata:

Donald Trump e “Project Freedom”: il Presidente ha annunciato su Truth Social progressi nei colloqui e una sospensione temporanea dell’operazione di scorta alle navi nello Stretto di Hormuz per favorire la finalizzazione dell’accordo.

Fine di “Epic Fury”: il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato la conclusione dell’operazione militare “Epic Fury”, sostenendo che gli obiettivi sono stati raggiunti.

Segnali dall’Iran: la Marina iraniana (IRGC) ha dichiarato che garantirà un passaggio sicuro nello Stretto di Hormuz, elemento chiave per lo sblocco delle forniture globali. Tuttavia, è importante notare che non sono state fornite informazioni su eventuali tariffe.

È l’accordo finale o solo un’altra speranza?

Nonostante il forte ottimismo, la situazione non è ancora del tutto chiara. Si tratta più di una “fase di verifica” che di una conclusione definitiva del conflitto:

48 ore decisive: gli Stati Uniti si aspettano una risposta dell’Iran alla nuova proposta entro i prossimi due giorni.

Problemi logistici: anche se lo Stretto di Hormuz venisse riaperto immediatamente, oltre 1.550 navi commerciali risultano ancora bloccate nella regione. Il ritorno alla piena normalità del mercato petrolifero potrebbe richiedere circa sei mesi, e nel caso del gas probabilmente ancora di più.

La questione nucleare rimandata: nuove indiscrezioni indicano che l’accordo nucleare completo verrà negoziato in una fase successiva, il che significa che l’attuale “accordo” si concentra principalmente sulla fine delle ostilità e sul ripristino delle rotte commerciali.