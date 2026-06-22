Il petrolio continua a perdere terreno, nonostante le turbolenze intorno a Hormuz

Paralisi del fine settimana e svolta diplomatica

Il fine settimana appena trascorso ha visto un forte aumento delle tensioni in Medio Oriente, che inizialmente sembravano minacciare uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio. Prima del conflitto, infatti, lo Stretto di Hormuz era responsabile di circa il 20% dell'offerta globale di petrolio e del 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto (GNL).

In risposta agli attacchi israeliani di sabato in Libano, che hanno causato oltre 30 vittime, Teheran ha annunciato una nuova chiusura del strategico Stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di aver tollerato la violazione degli accordi precedentemente raggiunti.

Sembrava che l'intesa fosse destinata a saltare completamente, soprattutto dopo le dure dichiarazioni del presidente Donald Trump sui social media. Tuttavia, gli sviluppi di questa mattina, alla vigilia della sessione europea, indicano un ritorno alla stabilizzazione della situazione e una ripresa del dialogo diplomatico.

Fonte: Truth

La mediazione immediata di Qatar e Pakistan ha portato a un’ulteriore de-escalation. I colloqui a Bürgenstock, in Svizzera, sono ripresi e si sono conclusi nelle prime ore di lunedì mattina con la definizione di una “roadmap” ufficiale volta a raggiungere un accordo di pace completo entro 60 giorni.

È tuttavia importante notare che la parte iraniana segnala come i negoziati iniziali si siano concentrati principalmente sugli asset iraniani congelati e sulle sanzioni, piuttosto che sulle questioni relative al Libano.

Nonostante ciò, Stati Uniti e Iran hanno istituito una linea di comunicazione diretta per prevenire incidenti e garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso Hormuz, e hanno creato un gruppo di lavoro incaricato di promuovere il raggiungimento di una pace duratura in Libano.

L’avvio delle contrattazioni odierne, dopo una sessione ridotta venerdì, è stato caratterizzato da nervosismo. Il petrolio Brent ha aperto quasi a 82 dollari al barile, ma i prezzi sono rapidamente tornati a scendere. Attualmente, il Brent e il WTI registrano perdite di circa l’1,5%, pur restando ancora lontani dai minimi locali dello scorso giovedì, quando eravamo a un giorno dalla firma del memorandum.

Due corridoi di trasporto: traffico ancora fortemente limitato

Nonostante le rassicurazioni di Teheran sulla chiusura della rotta, nel fine settimana milioni di barili di petrolio hanno continuato a transitare attraverso lo Stretto, sostenendo la narrativa del Pentagono sulla capacità di difendere le rotte commerciali.

Attualmente sulla mappa della navigazione sono emersi due corridoi distinti:

Corridoio settentrionale (iraniano):

Una rotta controllata da Teheran vicino all’isola di Qeshm, utilizzata nel fine settimana anche da superpetroliere che trasportavano petrolio iracheno e kuwaitiano dirette verso l’India.

Corridoio meridionale (Oman):

Una rotta designata dal Joint Maritime Information Center (JMIC), che corre lungo la costa dell’Oman. Anche se la navigazione in quest’area non richiede coordinamento con le forze statunitensi, il JMIC ha raccomandato alle navi di mantenere attivi i transponder (sistema AIS) e di viaggiare con illuminazione completa sia di giorno che di notte.

Fonte: Bloomberg Finance LP

Sebbene il trasporto non sia stato fisicamente completamente bloccato, il volume reale del traffico su questa rotta chiave è diminuito drasticamente e, nella serata di domenica, si è registrata una quasi totale paralisi nello Stretto. Mentre nei giorni precedenti, subito dopo la conclusione dell’accordo preliminare, il traffico era stato il più elevato dall’inizio del conflitto, dopo i comunicati del fine settimana provenienti dall’Iran solo poche unità più piccole hanno deciso di effettuare la traversata in modalità aperta, con i sistemi di localizzazione attivi.

Alcuni operatori della regione hanno deciso di inviare le petroliere “in modalità oscura” (con i transponder spenti), per effettuare operazioni di trasbordo in alto mare senza attirare l’attenzione dei mercati. Questa pratica è in corso da diverse settimane e ha raggiunto quasi 2-3 milioni di barili al giorno. Ufficialmente, solo un numero ridotto di navi attraversa ancora lo Stretto di Hormuz. Non ufficialmente, il volume potrebbe essere da 2 a 3 volte superiore.

E il trasporto di GNL?

I dati dei sistemi di tracciamento navale forniscono anche informazioni sul mercato del gas naturale liquefatto. Sono state osservate navi metaniere durante tentativi di ingresso nel Golfo Persico; tuttavia, i dati raccolti indicano che queste unità sono riuscite a transitare e a uscire dai punti chiave della rotta entro la fine della giornata di venerdì, cioè prima degli annunci ufficiali dell’Iran sulla reintroduzione del blocco dello stretto.

È importante sottolineare che un attacco a una nave che trasporta petrolio (carburante liquido) non è tanto pericoloso quanto un attacco a una nave metaniera, nel caso del gas naturale liquefatto.