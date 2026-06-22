Il petrolio continua a perdere terreno, nonostante le turbolenze intorno a Hormuz

- Il petrolio scende grazie alla diplomazia: le minacce dell'Iran nel fine settimana di bloccare lo Stretto di Hormuz sono state rapidamente disinnescate dai colloqui con gli Stati Uniti. Il prezzo del greggio Brent è sceso sotto gli 80 dollari al barile.
- Trasporto marittimo “ombra” su larga scala: mentre il traffico ufficiale è diminuito, secondo fonti non ufficiali continuano a transitare attraverso lo Stretto fino a 2-3 milioni di barili di petrolio al giorno su navi che navigano con i transponder disattivati, rendendo difficile il monitoraggio dei flussi.
- Carburanti più cari in Polonia dal 1° luglio: la fine dello scudo fiscale CPN e l'aumento dell'IVA (dall'8% al 23%) faranno salire i prezzi alla pompa proprio all'inizio delle vacanze estive. L'unico fattore in grado di attenuare i rincari è il calo delle quotazioni del petrolio greggio.
- Il petrolio scende grazie alla diplomazia: le minacce dell'Iran nel fine settimana di bloccare lo Stretto di Hormuz sono state rapidamente disinnescate dai colloqui con gli Stati Uniti. Il prezzo del greggio Brent è sceso sotto gli 80 dollari al barile.
- Trasporto marittimo “ombra” su larga scala: mentre il traffico ufficiale è diminuito, secondo fonti non ufficiali continuano a transitare attraverso lo Stretto fino a 2-3 milioni di barili di petrolio al giorno su navi che navigano con i transponder disattivati, rendendo difficile il monitoraggio dei flussi.
- Carburanti più cari in Polonia dal 1° luglio: la fine dello scudo fiscale CPN e l'aumento dell'IVA (dall'8% al 23%) faranno salire i prezzi alla pompa proprio all'inizio delle vacanze estive. L'unico fattore in grado di attenuare i rincari è il calo delle quotazioni del petrolio greggio.
Paralisi del fine settimana e svolta diplomatica
Il fine settimana appena trascorso ha visto un forte aumento delle tensioni in Medio Oriente, che inizialmente sembravano minacciare uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio. Prima del conflitto, infatti, lo Stretto di Hormuz era responsabile di circa il 20% dell'offerta globale di petrolio e del 20% del commercio mondiale di gas naturale liquefatto (GNL).
In risposta agli attacchi israeliani di sabato in Libano, che hanno causato oltre 30 vittime, Teheran ha annunciato una nuova chiusura del strategico Stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di aver tollerato la violazione degli accordi precedentemente raggiunti.
Sembrava che l'intesa fosse destinata a saltare completamente, soprattutto dopo le dure dichiarazioni del presidente Donald Trump sui social media. Tuttavia, gli sviluppi di questa mattina, alla vigilia della sessione europea, indicano un ritorno alla stabilizzazione della situazione e una ripresa del dialogo diplomatico.
Fonte: Truth
La mediazione immediata di Qatar e Pakistan ha portato a un’ulteriore de-escalation. I colloqui a Bürgenstock, in Svizzera, sono ripresi e si sono conclusi nelle prime ore di lunedì mattina con la definizione di una “roadmap” ufficiale volta a raggiungere un accordo di pace completo entro 60 giorni.
È tuttavia importante notare che la parte iraniana segnala come i negoziati iniziali si siano concentrati principalmente sugli asset iraniani congelati e sulle sanzioni, piuttosto che sulle questioni relative al Libano.
Nonostante ciò, Stati Uniti e Iran hanno istituito una linea di comunicazione diretta per prevenire incidenti e garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso Hormuz, e hanno creato un gruppo di lavoro incaricato di promuovere il raggiungimento di una pace duratura in Libano.
L’avvio delle contrattazioni odierne, dopo una sessione ridotta venerdì, è stato caratterizzato da nervosismo. Il petrolio Brent ha aperto quasi a 82 dollari al barile, ma i prezzi sono rapidamente tornati a scendere. Attualmente, il Brent e il WTI registrano perdite di circa l’1,5%, pur restando ancora lontani dai minimi locali dello scorso giovedì, quando eravamo a un giorno dalla firma del memorandum.
Due corridoi di trasporto: traffico ancora fortemente limitato
Nonostante le rassicurazioni di Teheran sulla chiusura della rotta, nel fine settimana milioni di barili di petrolio hanno continuato a transitare attraverso lo Stretto, sostenendo la narrativa del Pentagono sulla capacità di difendere le rotte commerciali.
Attualmente sulla mappa della navigazione sono emersi due corridoi distinti:
Corridoio settentrionale (iraniano):
Una rotta controllata da Teheran vicino all’isola di Qeshm, utilizzata nel fine settimana anche da superpetroliere che trasportavano petrolio iracheno e kuwaitiano dirette verso l’India.
Corridoio meridionale (Oman):
Una rotta designata dal Joint Maritime Information Center (JMIC), che corre lungo la costa dell’Oman. Anche se la navigazione in quest’area non richiede coordinamento con le forze statunitensi, il JMIC ha raccomandato alle navi di mantenere attivi i transponder (sistema AIS) e di viaggiare con illuminazione completa sia di giorno che di notte.
Fonte: Bloomberg Finance LP
Sebbene il trasporto non sia stato fisicamente completamente bloccato, il volume reale del traffico su questa rotta chiave è diminuito drasticamente e, nella serata di domenica, si è registrata una quasi totale paralisi nello Stretto. Mentre nei giorni precedenti, subito dopo la conclusione dell’accordo preliminare, il traffico era stato il più elevato dall’inizio del conflitto, dopo i comunicati del fine settimana provenienti dall’Iran solo poche unità più piccole hanno deciso di effettuare la traversata in modalità aperta, con i sistemi di localizzazione attivi.
Alcuni operatori della regione hanno deciso di inviare le petroliere “in modalità oscura” (con i transponder spenti), per effettuare operazioni di trasbordo in alto mare senza attirare l’attenzione dei mercati. Questa pratica è in corso da diverse settimane e ha raggiunto quasi 2-3 milioni di barili al giorno. Ufficialmente, solo un numero ridotto di navi attraversa ancora lo Stretto di Hormuz. Non ufficialmente, il volume potrebbe essere da 2 a 3 volte superiore.
E il trasporto di GNL?
I dati dei sistemi di tracciamento navale forniscono anche informazioni sul mercato del gas naturale liquefatto. Sono state osservate navi metaniere durante tentativi di ingresso nel Golfo Persico; tuttavia, i dati raccolti indicano che queste unità sono riuscite a transitare e a uscire dai punti chiave della rotta entro la fine della giornata di venerdì, cioè prima degli annunci ufficiali dell’Iran sulla reintroduzione del blocco dello stretto.
È importante sottolineare che un attacco a una nave che trasporta petrolio (carburante liquido) non è tanto pericoloso quanto un attacco a una nave metaniera, nel caso del gas naturale liquefatto.
Grafico del giorno: GBPUSD in vista della decisione della BoE (18.06.2026)
Notizie del mattino: Il mercato torna alla normalità dopo le previsioni restrittive della Fed e un andamento contrastante (11.08.2026)
Il dollaro appare forte dopo i dati sulle vendite al dettaglio
I prezzi del petrolio si consolidano in previsione dell'apertura dello Stretto di Hormuz
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.