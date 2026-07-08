🛢️Il petrolio tornerà a 100 dollari al barile? Trump segnala la fine del cessate il fuoco

La situazione sul mercato del petrolio sta cambiando radicalmente nel giro di meno di un mese. Dopo aver testato l'area dei 70 dollari al barile per il greggio Brent, attualmente stiamo verificando l'area dei 78 dollari al barile e molti elementi indicano che la pressione rialzista sul mercato petrolifero potrebbe mantenersi nel prossimo futuro. In seguito a un attacco iraniano contro almeno 3 navi commerciali nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti hanno risposto con un attacco contro decine di obiettivi iraniani legati, tra le altre cose, alla difesa antiaerea. Tutto ciò avviene durante le cerimonie funebri per la Guida Suprema dell'Iran, mentre lo stesso Donald Trump afferma che l'accordo di cessate il fuoco è sostanzialmente ormai decaduto. Qual è l'attuale situazione e quali potrebbero essere i prossimi sviluppi per i prezzi del petrolio? Il grafico mostra le variazioni del prezzo del petrolio durante l'attuale conflitto e in occasione di precedenti tensioni sul mercato energetico. Il prezzo del petrolio è tornato a salire. Come dimostrano gli scenari del 1990 e del 2022, la situazione potrebbe rivelarsi piuttosto volatile nei prossimi mesi; tuttavia, la storia non indica necessariamente un ritorno ai massimi registrati durante i conflitti. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cronologia dell'escalation: come si è arrivati alla rottura del memorandum? Di seguito la sequenza esatta degli eventi che ha portato all'attuale escalation del conflitto: Firma del memorandum:

Lo scorso mese, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo temporaneo della durata di 60 giorni. L'intesa garantiva il passaggio sicuro e senza costi aggiuntivi delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, in cambio della sospensione temporanea delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano e dell'avvio di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Attacco iraniano contro navi commerciali (inizio dell'escalation):

L'Iran ha violato i termini dell'accordo prendendo di mira tre unità commerciali in transito nello Stretto di Hormuz, tra cui, tra le altre, una nave cisterna che trasportava gas naturale liquefatto (GNL). Ritorsione degli Stati Uniti:

In risposta all'aggressione contro le navi commerciali, le forze statunitensi hanno effettuato un massiccio attacco di rappresaglia, colpendo oltre 80 obiettivi sul territorio iraniano. Washington ha inoltre ripristinato immediatamente le sanzioni sul commercio petrolifero iraniano. Contrattacco iraniano:

Teheran ha risposto con una nuova ondata di attacchi, questa volta contro obiettivi situati in Bahrein e Kuwait. Fine ufficiale della tregua:

Durante il vertice della NATO ad Ankara, Donald Trump ha posto fine alle speculazioni dichiarando ai giornalisti che il cessate il fuoco è terminato ("per quanto mi riguarda è finito"). Il presidente statunitense ha duramente criticato le autorità iraniane, definendole "feccia" e "bugiardi", riducendo le possibilità di un rapido ritorno alla diplomazia. Reazione dei mercati: ritorna il "fattore guerra" Lo shock geopolitico si è immediatamente riflesso nei prezzi del petrolio. Il Brent, che nelle settimane precedenti aveva registrato un calo costante grazie alle speranze di una de-escalation, ha segnato un forte rimbalzo: Il prezzo del barile di Brent è salito oggi di oltre il 3% , testando l'area dei 78 dollari al barile . Dall'inizio dell'attuale escalation, i prezzi sono aumentati di quasi il 10% .

è salito oggi di oltre il , testando l'area dei . Dall'inizio dell'attuale escalation, i prezzi sono aumentati di quasi il . Il petrolio statunitense WTI ha registrato un rialzo simile, raggiungendo anche il livello dei 75 dollari al barile. Osservando il grafico sottostante, è possibile analizzare nel dettaglio la dinamica di questo shock di mercato. Le precedenti curve dei futures: quella del 24 giugno (linea arancione);

(linea arancione); quella del 1° luglio (linea blu); riflettevano una graduale diminuzione dei prezzi sui contratti con scadenza più ravvicinata (short end della curva), in un momento in cui gli investitori erano ancora sostenuti dalle aspettative di pace. La curva attuale (linea nera) mostra invece un drastico spostamento verso l'alto dei prezzi dei contratti con consegna nei prossimi mesi. Si osserva inoltre un evidente ampliamento degli spread di calendario, anche se questi rimangono ancora inferiori a 1 dollaro. Questa struttura di forte backwardation dimostra chiaramente che il mercato sta incorporando un premio molto elevato per la disponibilità immediata della materia prima, a causa dei timori di un possibile blocco fisico delle forniture. È interessante notare che, proprio negli ultimi giorni, avevamo spesso osservato la formazione di una struttura di contango sulla parte breve della curva fino alla fine dell'anno, dovuta all'accelerazione delle consegne di petrolio proveniente dal Golfo Persico. Il grafico mostra le curve foward del mercato petrolifero delle ultime due settimane L'attuale curva forward presenta nuovamente una forte backwardation, anche se solo una settimana fa avevamo osservato addirittura una struttura di contango sulla parte breve della curva.

Fonte: Bloomberg Finance LP A questo punto emerge una domanda fondamentale: stiamo tornando al "fattore guerra"? La risposta è decisamente sì, anche se da Donald Trump possiamo aspettarci praticamente qualsiasi scenario. D'altra parte, l'attuale livello di escalation ha già raggiunto un'intensità tale che la pressione rialzista potrebbe proseguire anche senza ulteriori dichiarazioni da entrambe le parti. Area chiave: da quale lato sono state attaccate le navi? Le informazioni disponibili indicano che tre navi commerciali sono state attaccate direttamente durante il transito attraverso lo strategico Stretto di Hormuz. Sebbene i comunicati ufficiali delle agenzie non specifichino al momento le coordinate precise degli attacchi (ovvero se siano avvenuti nelle acque territoriali dell'Oman o dell'Iran), questa distinzione ha un'importanza fondamentale per il settore marittimo. Dal punto di vista geografico, lo Stretto di Hormuz è estremamente stretto e le rotte internazionali designate per la navigazione commerciale (sia le corsie di entrata sia quelle di uscita) attraversano prevalentemente le acque territoriali dell'Oman, in particolare nell'area dell'enclave di Musandam. Il fatto che l'Iran abbia deciso di colpire in questo corridoio strategico, violando il memorandum recentemente firmato che garantiva il passaggio sicuro e senza costi aggiuntivi, dimostra che Teheran è determinata a esercitare il controllo sull'intero punto di strozzatura (chokepoint), indipendentemente dai confini territoriali. Cosa significa questo per gli Stati Uniti e per le garanzie di libero passaggio? La rottura dell'accordo limita drasticamente la capacità degli Stati Uniti di garantire il transito sicuro delle navi attraverso strumenti diplomatici. Poiché l'Iran non rispetta gli accordi, ignora lo status delle rotte commerciali ed estende il conflitto ad altri Paesi della regione (Kuwait e Bahrein), gli Stati Uniti si trovano davanti a una sfida logistica e militare. L'unico modo rimasto per garantire l'apertura dello Stretto sembra essere una protezione militare permanente dei convogli (scorte navali militari). Questo, a sua volta, aumenta drasticamente il rischio di un confronto marittimo diretto tra Stati Uniti e Iran a seguito di quasi ogni incidente. Uno scenario di questo tipo rappresenta un incubo per il mercato petrolifero, poiché potrebbe riportare i prezzi del greggio addirittura verso livelli a tre cifre (oltre i 100 dollari al barile). Il grafico mostra il confronto tra i prezzi del petrolio WTI e il crack spread. Il crack spread è rimasto su livelli elevati, anche in presenza di un forte calo dei prezzi del petrolio. Questo significa che i carburanti non hanno beneficiato nemmeno di un breve periodo di stabilità dopo il conflitto durato circa 3 mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Come si presenta il petrolio dal punto di vista tecnico? The chart shows oil price behavior and technical analysis

Il petrolio sta registrando un forte rimbalzo per la seconda seduta consecutiva, dopo essersi consolidato sopra i 70 dollari al barile. Il greggio sta testando la media mobile a 200 periodi e potrebbe potenzialmente rompere il limite superiore del canale di trend ribassista. Una zona di forte offerta si trova nell'area compresa tra gli 80 dollari al barile e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%, con un'ulteriore area di resistenza a 85 dollari al barile. Se il flusso delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz continuerà regolarmente, non dovremmo assistere a un rialzo del petrolio oltre la fascia 80-85 dollari al barile. Se invece dovesse verificarsi uno scontro diretto tra unità statunitensi e iraniane, le probabilità di un aumento dei prezzi del petrolio verso i 100 dollari al barile diventerebbero piuttosto elevate. Fonte: xStation5



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.