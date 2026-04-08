Il prezzo del petrolio crolla del 10% 📉

Il petrolio sta crollando bruscamente dopo che gli Stati Uniti hanno annullato all’ultimo momento un attacco pianificato contro l’Iran e, tramite una mediazione che ha coinvolto il Pakistan, hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane con Teheran. Il Brent (OIL) scende di oltre il 10% a circa 94 dollari al barile, anche se ha aperto la sessione ancora più in basso, intorno a 91 dollari.

Parte del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz sta riprendendo, il che dovrebbe alleviare i vincoli di offerta nel breve termine e consentire a Europa e Asia di ricostruire parzialmente le scorte. Trump ha indicato che gli Stati Uniti avevano già concordato alcune parti della proposta di pace iraniana in 10 punti durante i negoziati precedenti, prima degli attacchi di USA e Israele su Teheran. Secondo il presidente statunitense, gli obiettivi militari dell’operazione sono stati raggiunti e il quadro proposto potrebbe fungere da punto di partenza per un accordo più ampio.

Tuttavia, i principali lavori di riparazione delle infrastrutture petrolifere nel Golfo Persico probabilmente resteranno sospesi fino al raggiungimento di un accordo di pace completo, non solo di un cessate il fuoco temporaneo. Secondo Rystad Energy, una ricostruzione completa delle infrastrutture della regione potrebbe richiedere anni e costare oltre 25 miliardi di dollari.

Se alla fine venisse raggiunto un accordo globale, i prezzi del petrolio potrebbero subire pressioni verso i livelli precedenti al conflitto, intorno a 71 dollari al barile. Per ora, tuttavia, questo scenario rimane incerto. Nelle prossime settimane il mercato resterà probabilmente in una fase di sospensione, stretto tra il rischio di una ripresa del conflitto — che potrebbe innescare un nuovo rialzo dei prezzi — e la possibilità di un calo più profondo.

Anche in condizioni di pace, la riparazione dei danni alle infrastrutture di raffinazione richiederà probabilmente diversi mesi, con un recupero completo che si estenderà molto più a lungo. I mercati si concentreranno ora sui segnali provenienti dalle delegazioni statunitensi e iraniane, in particolare su linee rosse chiave come l’arricchimento dell’uranio — che Teheran insiste a proseguire per scopi civili — e il controllo del transito nello Stretto di Hormuz. Eventuali tariffe di circa 2 milioni di dollari per petroliera potrebbero generare fino a 40 miliardi di dollari all’anno per l’Iran, che — insieme alla revoca delle sanzioni — rafforzerebbero significativamente la sua posizione nella regione. Si tratta di uno scenario che Washington e i suoi alleati potrebbero non essere disposti ad accettare. Circa 20.000 navi transitano ogni anno attraverso lo Stretto.

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