Il prezzo del petrolio crolla del 10% 📉

Il petrolio sta crollando bruscamente dopo che gli Stati Uniti hanno annullato all’ultimo momento un attacco pianificato contro l’Iran e, tramite una mediazione che ha coinvolto il Pakistan, hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane con Teheran. Il Brent (OIL) scende di oltre il 10% a circa 94 dollari al barile, anche se ha aperto la sessione ancora più in basso, intorno a 91 dollari.
Parte del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz sta riprendendo, il che dovrebbe alleviare i vincoli di offerta nel breve termine e consentire a Europa e Asia di ricostruire parzialmente le scorte. Trump ha indicato che gli Stati Uniti avevano già concordato alcune parti della proposta di pace iraniana in 10 punti durante i negoziati precedenti, prima degli attacchi di USA e Israele su Teheran. Secondo il presidente statunitense, gli obiettivi militari dell’operazione sono stati raggiunti e il quadro proposto potrebbe fungere da punto di partenza per un accordo più ampio.
Tuttavia, i principali lavori di riparazione delle infrastrutture petrolifere nel Golfo Persico probabilmente resteranno sospesi fino al raggiungimento di un accordo di pace completo, non solo di un cessate il fuoco temporaneo. Secondo Rystad Energy, una ricostruzione completa delle infrastrutture della regione potrebbe richiedere anni e costare oltre 25 miliardi di dollari.
Se alla fine venisse raggiunto un accordo globale, i prezzi del petrolio potrebbero subire pressioni verso i livelli precedenti al conflitto, intorno a 71 dollari al barile. Per ora, tuttavia, questo scenario rimane incerto. Nelle prossime settimane il mercato resterà probabilmente in una fase di sospensione, stretto tra il rischio di una ripresa del conflitto — che potrebbe innescare un nuovo rialzo dei prezzi — e la possibilità di un calo più profondo.
Anche in condizioni di pace, la riparazione dei danni alle infrastrutture di raffinazione richiederà probabilmente diversi mesi, con un recupero completo che si estenderà molto più a lungo. I mercati si concentreranno ora sui segnali provenienti dalle delegazioni statunitensi e iraniane, in particolare su linee rosse chiave come l’arricchimento dell’uranio — che Teheran insiste a proseguire per scopi civili — e il controllo del transito nello Stretto di Hormuz. Eventuali tariffe di circa 2 milioni di dollari per petroliera potrebbero generare fino a 40 miliardi di dollari all’anno per l’Iran, che — insieme alla revoca delle sanzioni — rafforzerebbero significativamente la sua posizione nella regione. Si tratta di uno scenario che Washington e i suoi alleati potrebbero non essere disposti ad accettare. Circa 20.000 navi transitano ogni anno attraverso lo Stretto.
OIL (H1)
Fonte: xStation5
L'oro sale del 2% a fronte dell'indebolimento del dollaro statunitense 📈
Variazioni del mercato Forex legate alla guerra: il dollaro USA crolla 💥; dollaro australiano, dollaro neozelandese e franco svizzero rimbalzano 🚀
L'euforia pervade il mercato azionario in seguito al cessate il fuoco in Medio Oriente 📈L'indice US100 balza del 3%
Notizie del mattino (08.04.2026)
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.