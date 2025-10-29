Il Punto sulle Trimestrali di Microsoft, Meta e Alphabet (Google)

Le trimestrali si presentano ottime dal punto di vista della crescita. Meta manca i risultati per via di un accantonamento non monetario una tantum di 15,93 miliardi di dollari, senza di esso l'azienda avrebbe presentato la miglior crescita tra le 3.



META: PESA L'ONERE FISCALE



Fatturato a 51,24 miliardi di dollari, in aumento del 26% rispetto lo scorso anno, utile netto in peggioramento a 2,7 miliardi con un utile per azione a 1,05$. L'aumento del fatturato e i pessimi risultati derivano da un accantonamento fiscale una tantum da 15,93 miliardi di dollari, escludendo questo onere l'aliquota fiscale sarebbe stata del 14% anziché dell'87% e l'utile netto sarebbe di 18,64 miliardi di dollari mentre l'utile per azione sarebbe di 7,25 dollari per azione. In sostanza, senza questo costo, Meta avrebbe presentato degli ottimi conti, perfettamente in linea con la crescita degli scorsi anni. Il fatturato per Q4 é previsto tra i 56 e i 59 miliardi di dollari mentre l'aliquota fiscale tornerá su livelli normali tra 12-15%. Le persone attive giornaliere crescono dell'8% a 3,54 miliardi al giorno, mentre crescono del 14% le impressioni pubblicitarie e del 10% il prezzo medio per annuncio. Il titolo arriva a perdere quasi il -10% nelle quotazioni afterhours scendendo al di sotto dei 700 dollari.



GOOGLE, OTTIMA COME SEMPRE



Ricavi che crescono del 16% su base annua a superano per la prima volta i 100 miliardi di dollari a 102,3 miliardi. Ricavi dei servizi aumentano del 14% a 87 miliardi di dollari, il Cloud cresce del 34% a 15,2 miliardi di dollari. L'utile per azione sale del 35% a 2,87 dollari, il margine al 30,5%. L'IA é oramai parte fondamentale per Google mentre l'app Gemini conquista ben 650 milioni di utenti attivi al mese. Risultati a dir poco eccellenti, d'altronde Alphabet non delude mai e il titolo é l'unico a salire in queste trimestrali con un sonoro +5% raggiungendo i 295 dollari per azione.



MICROSOFT, UNA GARANZIA



Ricavi a 77,7 miliardi di dollari, in aumento del 18% su base annua. Reddito operativo a 38 miliardi di dollari in aumento del 24% con un utile netto a 27,7 miliardi di dollari in aumento del 12%. L'utile per azione si attesta a 3,72 dollari per azione, in aumento del 13% rispetto lo scorso anno. Aumentano quindi gli investimenti nell'intelligenza artificiale su scala planetaria, insieme a Copilots e al cloud. Il cloud commerciale infatti aumenta del 17%, cloud consumer del 26%, Linkedin del 10%, Dynamics365 del 18% e Azure del 40%. Il titolo cede peró oltre il -5% nelle quotazioni afterhours.



IL COMMENTO



Su queste trimestrali penso ci sia poco da dire, peccato per Meta che avrebbe presentato dei conti eccezionali non fosse per quell'accantonamento fiscale. Per il resto é tutto in crescita, non ci sono criticitá oramai da tanto tempo e queste aziende tech dimostrano una forte redditivitá. Ricordiamo peró che i fondamentali sono talvolta slegati dalle quotazioni, pertanto i mercati potrebbero anticipare una crescita futura che al momento é poco certa. Le capitalizzazioni risultano estreme, con questo non si mettere in dubbio la bontá operativa di queste aziende che rappresentano il massimo dal punto di vista organizzativo e reddituale.







