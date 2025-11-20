Oggi la Disoccupazione USA e i NFP

- Oggi Tasso di Disoccupazione previsto al 4,3%
- Nonfarm Payrolls previsti a 50k unitá
- Aspettative Tassi Fermi al 70%
- UsdJpy a 157,50. Si teme intervento BoJ
Oggi é una giornata importante dal punto di vista sia tecnico che macroeconomico, infatti avremo l'uscita dei dati sul tasso di disoccupazione e sui nonfarm payrolls, mentre vedremo anche l'apertura del cash Usa dopo la trimestrale di Nvidia. Ieri sera la trimestrale di Nvidia é stata a dir poco eccezionale, con le stime battute di netto, record di fatturato per i data center e prospettive piú che rosee dal punto di vista dell'outlook.
Aggiornamento del Bls sui dati
Nuovo aggiornamento per quanto riguarda i dati in uscita da parte del Bls. Confermato il fatto che i dati relativi al mese di ottobre non usciranno, questo comporta uno slittamento del prossimo dato sul tasso di disoccupazione in uscita a dicembre, dal venerdí 5 dicembre al martedí 16 dicembre. Nuovi dati in uscita saranno i Jolts il 9 dicembre, il PPI il 25 novembre e la Bilancia Commerciale il 3 dicembre.
Cosa attendersi dal tasso di disoccupazione e i nonfarm payrolls
Oggi uscirá il tasso di disoccupazione relativo al mese di settembre, un dato attesissimo dal mercato in quanto potrebbe essere molto influente sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista macroeconomico con una forte influenza sulle aspettative sui tassi di interesse. Il dato di oggi parte dal 4,3% sulla disoccupazione ed é previsto stabile e sono previsti Nonfarm Payrolls positivi a 50k unitá. In base a quanto abbiamo visto recentemente, questo dato potrebbe essere pessimo per via dei tagli di posti di lavoro registrati quest'anno, tagli che superano 1 milione di unitá, le continue revisioni dei nonfarm payrolls che raggiungono un ritmo quasi doppio rispetto al 2023 e al 2024, revisioni peggiori dal settembre/ottobre 2008 (fallimento Lehman). In sostanza le premesse non sono buone. Un dato pessimo potrebbe ovviamente cambiare drasticamente le aspettative sui tassi di interesse che al momento vedono chiaramente i tassi fermi vincere con un 70% di probabilitá.
Aspettative sui Tassi di Interesse per la prossima riunione del 10 dicembre - Fonte: CME - FedWatch Tool
Attesa per l'apertura di Wall Street
L'apertura del cash Usa di oggi é interessante, ci sará la reazione del mercato ai dati del lavoro e alla trimestrale di Nvidia. Per il momento le attese sono per un'apertura positiva dovuta principalmente all'ottima reazione di Nvidia alla trimestrale. I mercati azionari in generale si trovano su livelli di supporto che potrebbero rappresentare un freno alla discesa vista negli ultimi giorni, cosi come Bitcoin sembra essersi fermato sui livelli di supporto segnalati nei giorni scorsi. Giappone nella notte positivo con un rialzo di oltre il 2,5% in seguito alla reazione positiva di ieri del mercato dopo la trimestrale.
Occhio allo Yen e alla Bank of Japan
Yen palesemente fuori controllo, arriva a toccare 157,50 sul cambio UsdJpy, a breve possibile un intervento della Bank of Japan sul mercato valutario cosí come abbiamo visto nel corso degli ultimi anni. Abbiamo di nuovo toccato ex livelli di intervento, pertanto in presenza di tassi in aumento la probabilitá di vedere un intervento diretto sul mercato valutario é altissimo.
UsdJpy verso livelli di intervento degli scorsi anni - Fonte: XStation
Live Mercati in Sintesi
