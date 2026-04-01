- Sale l'inflazione in Europa al 2,5%.
- Sale l'inflazione in Italia al 1,7%
- In calo i rendimenti dei titoli di Stato
- Chiusure di Marzo assolutamente Negative, probabile ribasso di lungo termine
- Sale l'inflazione in Europa al 2,5%.
- Sale l'inflazione in Italia al 1,7%
- In calo i rendimenti dei titoli di Stato
- Chiusure di Marzo assolutamente Negative, probabile ribasso di lungo termine
Mercati in ripresa con i titoli di Stato che vedono dei forti cali dei rendimenti e un mercato azionario in recupero forte dopo i ribassi delle scorse settimane. Questa situazione tecnica é un classico dei recuperi che troviamo all'interno di un mercato ribassista di lungo termine.
Ribasso di lungo molto probabile
Le chiusure dei mercati azionari del mese di marzo sono chiaramente negative, con le rotture dei minimi dei mesi scorsi e la ripresa di livelli che non vedevamo dalla fine del 2025. In pratica gli indici azionari stanno cedendo a livello tecnico, un cedimento di lungo termine che potrebbe durare diversi mesi. In un mercato ribassista del genere che potrebbe vedere ribassi durare tra i 12 e i 18 mesi, potremmo avere l'alternanza di settimane positive e settimane negative con una volatilitá relativamente alta. Non diamo quindi per scontato che settimane fortemente positive siano l'inizio di una grande ripresa dei mercati, cosí come settimane fortemente negative siano l'inizio della fine, il risultato lo si vedrá nel lungo termine.
Inflazione Europa al 2,5%, Italia a 1,7%
Escono le singole inflazioni in Europa e il dato preliminare per il mese di marzo é il 2,5%. Dato di poco sotto le aspettative ma comunque al rialzo rispetto al precedente 1,9%, ovviamente dovuto all'aumento del prezzo del petrolio. Un rialzo alquanto prevedibile e che potrebbe proseguire anche per il dato del mese prossimo. L'incognita principale non é se l'inflazione salirá, ma di quanto salirá e in quanto tempo. Stando alla storia, con i dazi del 2025 che dovrebbero fare scuola circa i movimenti dell'inflazione, potremmo attenderci un'inflazione che non salirá piú di tanto. Con i dazi abbiamo avuto ugualmente uno shock esogeno sui prezzi, ma l'inflazione é salita poco rispetto a quanto ci si aspettava. Il motivo risiede principalmente nella componente della domanda, ossia i consumi. Se il consumatore é sensibile ai prezzi, cala i consumi e aumenta i risparmi avendo cosí un effetto negativo sull'inflazione e in questo caso compensando l'aumento del prezzo del petrolio.
Ripresa Titoli di Stato
Calano i rendimenti dei titoli di Stato, buon segnale per le prossime settimane. La situazione stava diventando preoccupante soprattutto per via della staticitá dei fondamentali, ossia i tassi di interesse sono fermi e non ci sono ancora prospettive reali di rialzo dei tassi di interesse. Inoltre abbiamo assistito anche al ribasso simultaneo tra azionario e obbligazionario, un fenomeno che si scontra con i principi del flight to quality. Molto probabile il ritorno dei rendimenti delle obbligazioni al ribasso per il lungo termine, anche in presenza di un'inflazione che potrebbe salire ma non troppo, un rialzo sufficiente a tenere le banche centrali immobili. Lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa torna a 50 punti base, probabile ritorno verso i 70 e oltre nel corso delle prossime settimane.
L'oro sale del 2% a fronte dell'indebolimento del dollaro statunitense 📈
Variazioni del mercato Forex legate alla guerra: il dollaro USA crolla 💥; dollaro australiano, dollaro neozelandese e franco svizzero rimbalzano 🚀
Il prezzo del petrolio crolla del 10% 📉
L'euforia pervade il mercato azionario in seguito al cessate il fuoco in Medio Oriente 📈L'indice US100 balza del 3%
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.