Mercati ancora in Test Mercati ancora in test dei massimi, nessun tipo di segnale per quanto riguarda un ipotetico ribasso dei mercati ma le avvisaglie iniziano ad essere presenti. Ad oggi solamente gli indici della Fed di Philadelphia e il Leading Index del Conference Board potrebbero muovere i mercati che ieri hanno assecondato gli Usa con la festa del Juneteenth che ha comportato l'halt del trading parziale.



INFLAZIONE GIAPPONE IN CALO



L'inflazione giapponese cala seppur di poco, passa dal 3,6% al 3,5%, dato non allarmante considerando il fatto che il Giappone si trova in una condizione ottimale per gestire al meglio un'ipotetica strategia di aumento dei tassi di interesse. Infatti l'inflazione molto al di sopra del target consente alla Boj uno spazio di manovra ampio per attuare politiche restrittive, cosí come é stato fatto con il programma di riduzione degli acquisti di bond programmato fino al 2027. Dato quindi poco impattante, nulla di preoccupante per l'attuale situazione della BoJ.



MERCATI IN ATTESA



I Mercati risultano in attesa di scatenare un movimento importante, la volatilitá risulta ancora elevata rispetto agli anni precedenti, le dinamiche tecniche sono precarie. Bitcoin ad esempio presenta una dinamica tecnica che sembra voler prepararsi ad un ribasso interessante, anche se per il momento non abbiamo conferme di un movimento ribassista per i prossimi giorni. I mercati Usa sembrano essersi fermati sui massimi, alla ricerca di livelli da poter far cedere cosí da creare i giusti presupposti per una fase riskoff che farebbe bene anche al mercato obbligazionario. I mercati europei sono quelli che questa settimana hanno ceduto di piú, in linea con la troppa forza espressa nelle scorse settimane, il ritracciamento era piú che doveroso.



