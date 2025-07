Inflazione UK e Record Nvidia

Spread USA in salita Esce il dato sull'inflazione Usa in salita al 2,7%, dato giustificato in parte dai dazi che avrebbero di fatto aumentato i prezzi. Sale anche l'inflazione in Canada che si porta da 1,7% a 1,9% riportandosi a ridosso del target del 2%. Nvidia registra un nuovo record di capitalizzazione mentre l'azionario prova a ritracciare dai massimi. Oggi l'inflazione Uk e il PPI Usa.



INFLAZIONE USA, TUTTO SECONDO I PIANI



In effetti il rialzo dell'inflazione in Usa non sconvolge, il dato si porta infatti dal 2,4% al 2,7% confermando quanto ipotizzato inizialmente sul tema dazi, ossia l'inizio del rialzo dei prezzi per via dell'applicazione delle tariffe. Considerando il fatto che le tariffe saranno applicate dal 1 agosto, questo potrebbe essere solo l'inizio, o l'inizio della fine del rialzo. L'effetto deflattivo dei dazi non é da escludere in quanto il consumatore potrebbe essere diventato particolarmente sensibile agli aumenti dei prezzi soprattutto negli Usa, dove i tassi di intresse sulle carte di credito si trovano oltre il 20% e i tassi sui mutui rimangono particolarmente alti. Per il momento é ancora tutto in forse, gli effetti dei dazi si vedranno effettivamente da settembre/ottobre in poi.



RECORD NVIDIA



Possibile ripresa del commercio dei chip in Cina e Nvidia arriva a superare di slancio i 4000 miliardi di dollari confermandosi come azienda top globale. Ma come é possibile che per arrivare alla capitalizzazione di Nvidia, ossia oltre i 4160 miliardi di dollari, dobbiamo sommare il nostro debito pubblico e il valore delle azioni quotate in Borsa Italiana? Queste valutazioni risultano eccessive anche ai piú scettici, eppure il mercato continua a battere prezzi crescenti portando i prezzi ancor piú lontani dai fondamentali. Il Buffett Indicator é oramai a livelli che poche volte si sono visti nella storia, siamo ben oltre il 200% livelli che dovrebbero spaventare gli investitori di lungo periodo e che giustamente fanno tenere la guardia alta a chi gestisce patrimoni nel lungo termine.



SPREAD USA IN SALITA



Sale lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa che si porta di nuovo al di sopra dei 50 punti base, precisamente a 53 e sembra voler iniziare la sua corsa verso il target dei 120 punti base. Ricordiamo che questa misura é fondamentale in quanto uno spread a 120 punti base é solo il primo passo per vedere un ciclo di taglio dei tassi aggressivo, il secondo target di movimento é quello dei 240 punti base, al momento molto lontano.



