Intel in calo del 5% 📉

L’ex CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha criticato duramente l’implementazione del “CHIPS Act” statunitense, sottolineando che, nonostante miliardi di investimenti governativi, l’impatto reale del programma sullo sviluppo della produzione di semiconduttori negli Stati Uniti è praticamente trascurabile. Le sue dichiarazioni durante il programma hanno innescato un vivace dibattito nel mercato, provocando un temporaneo cambiamento di sentiment nei confronti delle azioni della società.

Gelsinger ha inoltre criticato il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti per i ritardi di lunga data nell’esecuzione del programma. Ha osservato che per oltre due anni e mezzo “non è successo nulla”, nonostante il CHIPS Act fosse destinato ad accelerare la costruzione di fabbriche di semiconduttori domestiche e rendere l’industria statunitense indipendente dai fornitori asiatici.

L’ex dirigente ha dichiarato che la partecipazione del governo degli Stati Uniti in Intel, valutata circa 11,1 miliardi di dollari, ha senso solo se si traduce effettivamente nella creazione e nel completamento di nuove fabbriche di chip.

Nonostante le azioni di Intel siano aumentate di circa il 58% negli ultimi 12 mesi, la prospettiva a cinque anni mostra ancora un prezzo del titolo inferiore di oltre il 30%. Gelsinger ha ammesso che l’azienda ha commesso una serie di errori strategici negli ultimi 15 anni, perdendo vantaggio tecnologico e arrivando in ritardo alla rivoluzione dell’IA. Nel frattempo, Nvidia ha dominato il mercato dei data center e AMD ha conquistato una quota significativa del mercato dei processori di Intel. Tuttavia, Gelsinger ha evitato di riconoscere il proprio contributo diretto a questi “errori strategici”.

Contemporaneamente, gli analisti di Bank of America hanno declassato la raccomandazione su Intel a “Underperform” e hanno ridotto il target price, evidenziando che la società continua a non avere un portafoglio competitivo di prodotti per l’IA e possiede capacità di ristrutturazione limitate, nonostante un bilancio solido.

In risposta ai commenti di Gelsinger, gli investitori hanno reagito nervosamente: il titolo ha perso circa il 4% nella sessione corrente con un elevato volume di transazioni. I commenti negativi hanno ricordato agli investitori i problemi strutturali di Intel, ancora irrisolti dalla gestione attuale.

Le parole dell’ex CEO hanno rappresentato un avvertimento per il mercato: senza riforme reali all’interno dell’azienda, gli aumenti a breve termine del prezzo delle azioni potrebbero rapidamente lasciare spazio a ulteriori cali.

Fonte: xStation5

Il prezzo si è fermato, dopo i recenti cali, sulla media mobile EMA100 e sul livello FIBO 38,2. Se i compratori vogliono evitare ulteriori ribassi, sarà necessario difendere questo supporto. In caso contrario, il prezzo potrebbe scendere fino a circa 33$ e raggiungere un’altra ampia zona di resistenza tra i livelli FIBO 50 e 61,8, al di sotto della quale si trova la media mobile EMA200.