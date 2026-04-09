Intel in una serie vincente 📈

Intel, beneficiando del sentiment positivo durante la sessione di mercoledì e della notizia di una partnership con Google, è salita di oltre l’11%. Il prezzo delle azioni ha raggiunto i 59$, avvicinandosi ai massimi del 2020 e del 2000. Google, parte di Alphabet, ha annunciato che utilizzerà i più recenti processori della serie Xeon prodotti da Intel. Il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, ha sottolineato durante la conferenza la flessibilità offerta dalla nuova gamma di processori, evidenziando come essa sia cruciale per le operazioni focalizzate sull’intelligenza artificiale. Questa non è l’unica importante iniziativa che coinvolge Intel negli ultimi giorni. Martedì, l’azienda ha annunciato che parteciperà all’iniziativa “Terafab” di Elon Musk, un complesso di data center destinato a supportare gli sforzi di Tesla e SpaceX nell’ambito dell’intelligenza artificiale e della robotica. Tuttavia, le notizie positive per l’azienda non si limitano alle dichiarazioni. Intel è riuscita a riacquistare il suo stabilimento di processori Xeon in Irlanda, che in precedenza aveva dovuto vendere ad Apollo Global Management. INTC.US (D1) Il prezzo continua una tendenza rialzista sempre più ripida. L’incrocio tra la EMA100 e la EMA200 ha segnalato chiaramente un’onda al rialzo, e il momentum sta accelerando. Il prezzo ha superato in modo deciso la zona di resistenza intorno a 56$, aprendo la strada a un test del livello di 68$. Fonte: xStation5

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