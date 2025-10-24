Intel, rialzo dopo una buona trimestrale

Punti chiave Intel, conti in miglioramento

Decisivi gli investimenti del Governo Usa, Nvidia e Softbank

Il titolo segna oltre il +100% da inizio anno in afterhours





I CONTI DI INTEL



Fatturato in aumento del 3% rispetto lo scorso anno a 13,7 miliardi di dollari, un utile per azione a 0,23 dollari contro lo 0,01 precedente, quindi in netto rialzo. Si prevede un fatturato per il Q4 2025 tra i 12,8 e 13,8 miliardi di dollari anche se l'utile per azione é stimato a soli 0,08 dollari. Migliora nettamente il margine che sale al 5% considerando che un anno fa era negativo a -68,2%, inoltre é stata generata liquditá per 2,5 miliardi di dollari dalle operazioni. In sostanza conti in miglioramento dopo gli investimenti da parte di Nvidia e Softbank. La controllata al 100% viene deconsolidata dal bilancio per via della vendita del 51% delle azioni.



PROSPETTIVE E PUNTI SALIENTI



L'accordo tra Intel e governo Usa ha portato ad un miglioramento della situazione precedente grazie allo stanziamento di 8,9 miliardi di dollari di cui 5,7 giá ricevuti. Nvidia ha inoltre accettato di acquistare 5 miliardi di dollari in azioni Intel, cosí come Softbank che ha investito 2 miliardi di dollari. Con Nvidia c'é una collaborazione per lo sviluppo di Pc e Data Center per i mercati hyperscale, enterpirse e consumer. Intel rafforza anche la collaborazione con Microsoft per Windows ML e l'integrazione di IntelVpro con Microsoft Intune. La fabbrica Intel Fab52 in Arizona diventa completamente operativa, struttura che produce i wafer 18A, i piú avanzati prodotti negli Usa.



COMMENTO DELL'ANALISTA



Una trimestrale sicuramente migliore delle precedenti, probabilmente la spinta degli investimenti promossi dal Governo Usa, da Nvidia e Softbank hanno prodotti dei buoni risultati soprattutto in merito alle aspettative sul titolo. Le quotazioni in afterhours salgono vertiginosamente oltre il 7% e di fatto, prima dell'apertura del cash, vediamo giá la violazione al rialzo dei massimi settimanali, cruciali per il proseguimento del trend in atto che vede Intel guadagnare circa un 90% (oltre il 100% qualora dovesse aprire sui livelli attuali). La violazione dei 40 dollari per azione segna un importante traguardo per le quotazioni di Intel anche se la dinamica su base annuale ancora non é delle migliori.

Grafico settimanale di Intel che supera area 40 dollari nel pre-market (quotazioni afterhours) - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci (XTB)







