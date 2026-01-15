JP Morgan e Goldman Sachs: giganti dopo i guadagni

Due leader dell’investment banking hanno pubblicato oggi i loro risultati prima dell’apertura del mercato statunitense. Nel pre-market, le azioni di Goldman Sachs scendono lentamente di circa l’1,5%, mentre Morgan Stanley inizialmente registra un rialzo superiore all’1% ma perde i guadagni nel corso del tempo.

Morgan Stanley

La società ha superato le aspettative degli investitori sia in termini di EPS (2,68 vs 2,41 attesi) sia di ricavi, pari a 17,9 miliardi di dollari rispetto ai 17,7 miliardi previsti. L’utile netto ammonta a 4,4 miliardi di dollari.

Questi risultati indicano un aumento dei ricavi rispetto ai trimestri precedenti e un lieve calo dell’utile. I segmenti trading e gestione del capitale hanno registrato le migliori performance. Il consiglio di amministrazione ha approvato un dividendo trimestrale di 1 dollaro per azione (invariato rispetto agli ultimi due pagamenti).

MS.US (D1)

Fonte: xStation5

Goldman Sachs

La società ha registrato una sorpresa positiva significativa in termini di utili. L’utile per azione è stato di 14 dollari, rispetto alle aspettative di 11,6 dollari, con un incremento di circa il 15% rispetto al trimestre precedente.

I ricavi, invece, sono stati deludenti, pari a 13,45 miliardi di dollari rispetto ai 14,5 miliardi previsti, registrando un calo di circa il 10% rispetto al trimestre precedente.

Le maggiori sorprese positive sono arrivate dai ricavi derivanti da asset management e servizi di advisory, entrambi con una crescita anno su anno del 25%.

Un elemento di preoccupazione è l’aumento dei costi operativi, saliti del 18% su base annua nel quarto trimestre.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di aumentare il dividendo, portandolo da 4 a 4,5 dollari per azione.

GS.US (D1)

Fonte: xStation5