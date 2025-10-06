JP225 guadagna il 4,5% 🚀

- Il Partito Liberal Democratico (LDP), al governo in Giappone, ha eletto Sanae Takaichi, che diventerà la prima donna nella storia del Paese a ricoprire il ruolo di primo ministro.
- La sua vittoria rafforza le aspettative di un proseguimento degli stimoli fiscali e di un atteggiamento prudente da parte della Banca del Giappone (BoJ).
- L’indice Nikkei 225 ha superato i 48.000 punti, raggiungendo un nuovo massimo storico, mentre lo yen si è indebolito oltre i 150 ¥ per dollaro.
- I mercati stanno ora riconsiderando le attese sulla BoJ, prezzando un prolungato periodo di politica monetaria accomodante e un ritardo negli aumenti dei tassi.
Il Partito Liberal Democratico, che governa il Giappone quasi ininterrottamente dagli anni ’50, ha eletto Sanae Takaichi come nuovo leader, sostituendo Shigeru Ishiba. Il voto per la leadership del LDP determina di fatto il prossimo primo ministro, poiché il partito detiene la maggioranza parlamentare. Takaichi — politica conservatrice di lungo corso e protetta del compianto Shinzo Abe — è nota per il suo sostegno alle politiche di stimolo in stile Abe: forte espansione fiscale, incentivi agli investimenti delle imprese e spese industriali strategiche. La sua elezione segnala una continuità della strategia pro-crescita di Abe piuttosto che un’inversione verso la prudenza fiscale. Takaichi ha promesso di rilanciare l’economia giapponese attraverso un forte intervento statale, concentrandosi sul rafforzamento delle capacità nazionali, maggiori investimenti pubblici e legami di sicurezza più stretti con gli Stati Uniti.
I mercati hanno interpretato la sua vittoria come un chiaro segnale di politiche pro-crescita e accomodanti. L’agenda di Takaichi prevede un aumento degli investimenti pubblici nei settori chiave — come difesa, semiconduttori e intelligenza artificiale — insieme a sgravi fiscali per famiglie e imprese. Sostiene una stretta coordinazione con la BoJ per mantenere un contesto espansivo anziché stringere le condizioni finanziarie. Questa posizione contrasta con le aspettative precedenti secondo cui la BoJ avrebbe potuto aumentare nuovamente i tassi entro la fine del 2025. I trader hanno quindi ridotto drasticamente le scommesse su rialzi dei tassi a breve termine, facendo scendere i rendimenti dei titoli a breve, mentre quelli a lungo termine sono aumentati per le preoccupazioni sul deficit.
Prima del voto, gli investitori avevano prezzato quasi il 70% di probabilità di un aumento dei tassi da parte della BoJ entro fine anno; entro lunedì, queste probabilità erano scese intorno al 50%.
Reazione dei mercati
I mercati finanziari hanno reagito in modo deciso, con un flusso di capitali verso le azioni. Il Nikkei 225 (JP225) è salito del 4,60%, raggiungendo un record di 48.100 punti, trainato dai titoli tecnologici, dell’industria pesante e del settore immobiliare, che beneficiano di condizioni di credito favorevoli.
Allo stesso tempo, lo yen si è indebolito di quasi lo 0,70% rispetto al dollaro, scendendo sotto il livello di ¥150. I mercati hanno definito questa dinamica il “Takaichi trade” — una forte rotazione verso le azioni a scapito dei titoli obbligazionari — riflettendo le aspettative che gli stimoli fiscali e un ritardo nella normalizzazione della BoJ domineranno le prospettive economiche del Giappone nei prossimi mesi.
