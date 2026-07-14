JPMorgan registra solidi utili nel secondo trimestre, trainati dall'investment banking

- La più grande banca statunitense ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026.
- L’utile per azione (EPS) è risultato quasi del 50% superiore alle aspettative di Wall Street.
- I ricavi dell’investment banking hanno raggiunto 3,9 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative del mercato pari a 3 miliardi di dollari.
- La più grande banca statunitense ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026.
- L’utile per azione (EPS) è risultato quasi del 50% superiore alle aspettative di Wall Street.
- I ricavi dell’investment banking hanno raggiunto 3,9 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative del mercato pari a 3 miliardi di dollari.
JPMorgan Chase (JPM.US)
Le azioni di JPMorgan Chase sono in moderato rialzo prima dell’apertura dei mercati statunitensi, dopo che la banca ha pubblicato risultati molto solidi per il secondo trimestre 2026. La più grande banca degli Stati Uniti ha superato nettamente le aspettative di Wall Street sia in termini di utili sia di ricavi, beneficiando soprattutto della ripresa dell’investment banking, della maggiore attività sul mercato delle IPO e di una performance eccezionalmente forte nel trading azionario. Nonostante i dati molto positivi, la reazione del mercato è rimasta relativamente contenuta.
- L’utile per azione (EPS) si è attestato a 7,70 dollari, rispetto ai 5,72 dollari attesi dal consenso e ai 5,24 dollari dello stesso periodo dell’anno precedente.
- I ricavi rettificati hanno raggiunto 58,02 miliardi di dollari, superando ampiamente la stima di consenso pari a 51,39 miliardi di dollari.
- L’utile netto è salito a 21,2 miliardi di dollari, rispetto ai 14,99 miliardi di dollari dello stesso trimestre dello scorso anno.
- I ricavi dell’investment banking sono stati pari a 3,90 miliardi di dollari, superiori alle aspettative di 3,06 miliardi di dollari. Le commissioni del comparto sono aumentate del 30% su base annua, sostenute da una maggiore attività nelle fusioni e acquisizioni (M&A) e dalla ripresa delle emissioni IPO.
- I ricavi dal trading azionario hanno raggiunto 6,03 miliardi di dollari, ben al di sopra delle aspettative di consenso pari a 3,98 miliardi di dollari.
- I ricavi dal trading Fixed Income, Currencies and Commodities (FICC) si sono attestati a 6,05 miliardi di dollari, leggermente inferiori al consenso di 6,29 miliardi di dollari.
- Il margine di interesse netto gestito (managed net interest income) è stato pari a 25,62 miliardi di dollari, sostanzialmente in linea con le attese di 25,64 miliardi di dollari.
- Il rendimento sul capitale proprio (ROE) è aumentato al 24%, ben al di sopra del 18% previsto dagli analisti.
- Il totale dei prestiti è salito a 1.540 miliardi di dollari, superando il consenso di 1.520 miliardi, mentre i depositi sono aumentati a 2.710 miliardi di dollari, oltre le aspettative di 2.690 miliardi.
- Gli accantonamenti per perdite su crediti sono stati pari a 2,52 miliardi di dollari, mentre le perdite nette su crediti (net charge-offs) sono state di 2,37 miliardi, inferiori ai 2,62 miliardi previsti.
- Il coefficiente patrimoniale CET1 della banca è rimasto solido al 14,1%.
La ripresa dei mercati dei capitali sostiene gli utili
I risultati dimostrano che JPMorgan continua a beneficiare della ripresa dell’attività sui mercati dei capitali. Le performance eccezionali nell’investment banking e nel trading azionario hanno più che compensato ricavi dal trading FICC leggermente inferiori alle attese, mentre il margine di interesse netto è rimasto sostanzialmente in linea con le previsioni.
La reazione relativamente contenuta del titolo suggerisce che gran parte delle notizie positive potrebbe essere già stata incorporata nelle valutazioni azionarie.
La ripresa di M&A e IPO continua a sostenere gli utili
Le fusioni e acquisizioni globali annunciate hanno superato i 3.000 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno, offrendo un forte sostegno alle banche d’investimento.
JPMorgan ha mantenuto la propria posizione di leader globale per ricavi nell’investment banking, con le commissioni della divisione in aumento del 30% su base annua.
La banca sta inoltre beneficiando di una ripresa generalizzata del mercato delle IPO statunitensi, che ha incrementato l’attività sia tra le aziende sia tra i fondi di private equity e venture capital alla ricerca di opportunità di disinvestimento.
Durante il trimestre, JPMorgan ha svolto il ruolo di lead bookrunner per l’offerta azionaria da 85 miliardi di dollari di Alphabet e quello di co-consulente nella fusione da 67 miliardi di dollari tra NextEra Energy e Dominion Energy.
L’elevata volatilità dei mercati rafforza la performance del trading
Un secondo importante motore della crescita degli utili è stata la maggiore attività dei clienti sui mercati finanziari.
Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, le interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz e le forti oscillazioni dei prezzi del petrolio hanno aumentato la volatilità su diverse classi di attività, generando maggiori volumi di negoziazione.
- I ricavi dal trading azionario sono aumentati dell’86% su base annua.
- I ricavi dal trading FICC sono cresciuti del 6%.
I risultati mostrano che JPMorgan sta beneficiando contemporaneamente della ripresa dei mercati dei capitali e della persistente attività di trading dei clienti favorita dall’elevata volatilità.
Grafico azionario JPMorgan (JPM.US) – D1
Le azioni di JPMorgan potrebbero raggiungere nuovi massimi oggi nel caso di una rottura del livello di 340 dollari.
Gli accantonamenti per perdite su crediti inferiori alle attese e la crescita dei prestiti superiore alle previsioni, arrivata a 1.540 miliardi di dollari, rappresentano segnali positivi sia per la banca sia per l’economia statunitense nel suo complesso.
Sul lato ribassista, la principale area di supporto si trova tra 315 e 320 dollari, una zona in cui il titolo ha trovato sostegno in diverse occasioni recenti.
Fonte: xStation5
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