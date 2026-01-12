⏫L'argento aumenta di quasi il 7%

Punti chiave Valutazioni record: argento e oro raggiungono massimi storici a causa dell’indebolimento del dollaro 💵 e degli attacchi all’indipendenza della Fed 🏛️.

Fattori geopolitici: i disordini in Iran e Venezuela, insieme alle minacce di intervento di Donald Trump, stanno alimentando la domanda di “beni rifugio” 🌎.

Premio di Shanghai: i prezzi a Shanghai superiori a 90 dollari indicano una domanda fisica massiccia, che spinge al rialzo i tassi globali 📈.

I futures su oro e argento hanno raggiunto nuovi massimi storici oggi, mentre l’amministrazione statunitense intensifica la sua pressione sulla Federal Reserve. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine penale sul presidente della Fed, Jerome Powell, in relazione alla sua testimonianza sul progetto di ristrutturazione della storica sede della banca centrale, generando timori sull’indipendenza dell’istituzione. Powell ha definito l’inchiesta un “pretesto” finalizzato a esercitare influenza politica e costringere a tagli dei tassi di interesse, scatenando una forte svendita del dollaro e creando impulso favorevole per i metalli preziosi. Le tensioni geopolitiche rafforzano ulteriormente la domanda di beni rifugio: i “punti caldi” globali restano attivi, in particolare in Venezuela e Iran, dove sono state riportate vittime tra i manifestanti anti‑governativi, e il presidente Donald Trump non ha escluso un intervento qualora la violenza prosegua. Parallelamente, crescono le preoccupazioni circa la disponibilità fisica di metallo in Cina: sulla Shanghai Gold Exchange (SGE) i prezzi dell’argento hanno superato i 90 dollari per oncia, un segnale di domanda fisica massiccia che spinge i tassi globali verso l’alto. Questa combinazione di fattori — pressione politica sulla Fed, indebolimento del dollaro, tensioni geopolitiche e forte domanda fisica di metalli — sta sostenendo il rally di oro e argento sui mercati. Il premio sui prezzi in Cina è tornato a salire nuovamente.

Fonte: Bloomberg Finance LP È importante notare che, finora, le precedenti preoccupazioni riguardanti un calo significativo dell’open interest sul COMEX a causa del ribilanciamento degli indici sulle materie prime non si sono concretizzate. Tuttavia, gli investitori seguono da vicino il rapporto oro/argento, che si sta avvicinando alla sua media storica di circa 50-53 punti. Sebbene il rapporto sia sceso in passato durante i mercati rialzisti dei metalli preziosi, la tendenza alla regressione verso la media rimane un fattore potente. A titolo di riferimento, la media mobile a 10 anni del rapporto si attesta poco sopra gli 80 punti, ben al di sopra dei 54 punti attuali. Outlook tecnico L’argento ha superato oggi in modo deciso il livello di 80 dollari, superando sia il picco di inizio gennaio sia il precedente massimo storico registrato a dicembre. Il mercato sta attualmente testando la zona degli 85 dollari. Il supporto è individuato a 84 dollari, dove l’azione dei prezzi sulle ultime due candele suggerisce un immediato interesse all’acquisto.

Fonte: xStation5

