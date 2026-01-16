🚨L'argento in calo dell'1,5%: il trend rialzista è a rischio?

L’argento (SILVER) oggi perde oltre l’1,5% dopo un rally imponente che ha portato a guadagni superiori al 100% dall’ultimo minimo locale del 28 ottobre 2025. Osservando il grafico, i trend rialzisti di lungo, medio e breve periodo restano intatti. Detto questo, il metallo non è riuscito a superare in modo deciso la soglia dei 93 dollari l’oncia e la correzione odierna sta riportando i prezzi verso l’area dei 90 dollari.
Dal punto di vista grafico, il precedente impulso rialzista iniziato il 31 luglio è durato 79 giorni, prima di lasciare spazio a una correzione più profonda che ha spinto i prezzi verso i 45 dollari l’oncia, segnando un massimo il 17 ottobre. Ora osserviamo un’altra forte gamba rialzista avviata il 28 ottobre, anch’essa durata 79 giorni fino a oggi, ma con prezzi che stanno iniziando a scendere. Questo secondo impulso ha prodotto un rialzo circa doppio rispetto al precedente: nel movimento estate–autunno 2025 l’argento era salito di circa il 53%, mentre la fase autunno–inverno ha registrato un balzo superiore al 100%.
Se il quadro tecnico dovesse deteriorarsi e i prezzi scendere sotto i 90 dollari l’oncia, le prese di profitto potrebbero esercitare una pressione significativa sul mercato e limitare qualsiasi potenziale accelerazione degli acquisti.
Analizzando il report CFTC Commitment of Traders sull’argento del 6 gennaio, emerge che i produttori (Commercials) detengono un’ampia posizione corta di copertura (net short pari a -25.545 contratti), mentre i fondi speculativi (Managed Money) risultano net long per +15.822 contratti.
L’esposizione rialzista è aumentata alla data del 6 gennaio, ma non perché i fondi abbiano incrementato le posizioni lunghe: l’aumento è stato determinato principalmente dalla chiusura di posizioni corte. Anche i Commercials hanno ridotto marginalmente gli short, ma la variazione è stata trascurabile: 529 contratti a fronte di una posizione net short ancora consistente, superiore a 25,5 mila contratti.
Posizioni lunghe sono detenute anche da Other Reportables e Nonreportables, a indicare un forte posizionamento rialzista tra gli operatori di minori dimensioni. I Nonreportables risultano net long per oltre 22,4 mila contratti.
Dopo il recupero dell’argento sopra i 90 dollari l’oncia, il movimento è stato molto dinamico, in larga parte a causa dell’elevata concentrazione di posizioni corte. Gli otto maggiori detentori net short rappresentano il 37,6% del totale delle posizioni corte nette. Tuttavia, il momentum sta gradualmente perdendo forza e il rally mostra i primi segnali di affaticamento.
SILVER (D1)
In uno scenario di correzione, un’area di supporto potenzialmente rilevante potrebbe collocarsi intorno ai 70 dollari, dove si è formata una solida “base” tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.
