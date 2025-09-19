🔝L'argento sale di oltre il 2%

L'argento pronto per la chiusura più alta dal 2011, in previsione di ulteriori tagli dei tassi

L’argento ha raggiunto martedì scorso i livelli giornalieri più alti dal 2011, prima di subire una lieve correzione, accentuata dalla difficile interpretazione della decisione di politica monetaria della Federal Reserve. Oggi Neel Kashkari, membro della Fed, ha dichiarato di sostenere il recente taglio dei tassi e di prevedere altri due interventi entro l’anno. Sebbene Kashkari non abbia diritto di voto quest’anno, lo avrà nel 2026. Anche Miran ha indicato che un taglio di 50 punti base sarebbe appropriato per riportare i tassi a un livello neutrale.

Dal punto di vista fondamentale, l’argento si trova in una condizione di significativo deficit di offerta da diversi anni. Nel 2025 questo deficit potrebbe superare i 200 milioni di once, segnando l’ottavo anno consecutivo di carenze. Nonostante il riciclo dell’argento sia elevato, la crescente domanda da parte degli investitori potrebbe causare una mancanza di offerta per le applicazioni industriali. Attualmente, l’argento è utilizzato principalmente nei settori fotovoltaico, veicoli elettrici, elettronica e tecnologia 5G.

L’aumento del prezzo dell’oro è trainato anch’esso dalla domanda. L’oro viene acquistato sia da grandi investitori sia da enti ufficiali come le banche centrali. L’argento, essendo un’opzione più accessibile, è preferito dagli investitori più piccoli.

Il rapporto oro/argento è attualmente in calo a 86, mentre la media mobile a 10 anni si attesta a 82. Se l’oro dovesse tornare a 3700 dollari o addirittura raggiungere i 3800 dollari l’oncia, una discesa del rapporto a 82 valuterebbe l’argento intorno ai 45-46 dollari l’oncia. Pur non rappresentando un massimo storico per l’argento, si tratterebbe di un livello molto vicino.

Oggi l’argento ha il potenziale per registrare la chiusura più alta dal 2011. I guadagni odierni rappresentano i più ampi in termini nominali dal 1° settembre. In caso di inversione e correzione, i livelli chiave di supporto si collocano intorno a 41,5 e 40 dollari l’oncia. I target potenziali per l’argento si trovano invece a 43 e successivamente a 45 dollari l’oncia.

Fonte: xStation5