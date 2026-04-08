L'euforia pervade il mercato azionario in seguito al cessate il fuoco in Medio Oriente 📈L'indice US100 balza del 3%

La notizia di un cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran ha innescato una brusca inversione del sentiment di mercato, con l’euforia risultante che ha spinto oggi i prezzi del petrolio in calo di circa il 10%. Un ribasso a doppia cifra del greggio in una singola sessione segnala non solo sollievo, ma potenzialmente anche una revisione imminente degli scenari macroeconomici. La prospettiva di ripristinare il transito attraverso lo Stretto di Hormuz appare ora realistica, riducendo il rischio di uno shock dell’offerta e incidendo immediatamente sulle aspettative di inflazione al ribasso. Gli investitori sono rapidamente tornati in modalità “risk-on”. Tuttavia, è importante ricordare che, in questa fase, l’accordo copre solo le prossime due settimane e non rappresenta una fine definitiva del conflitto.
L’indice MSCI Asia Pacific è salito di quasi il 5%, raggiungendo un massimo di tre settimane.
I futures sugli indici USA hanno guadagnato oltre il 2,5%, mentre i contratti europei sono balzati del 5,5%.
Il dollaro, precedentemente bene rifugio, si è indebolito dello 0,8%.
I Treasury sono saliti, mentre i mercati hanno ripreso a prezzare tagli dei tassi da parte della Fed.
Trump ha sottolineato che una condizione chiave del cessate il fuoco è il mantenimento di rotte marittime completamente aperte nello Stretto di Hormuz. Durante questo periodo, entrambe le parti dovrebbero negoziare un piano di pace in 10 punti proposto da Teheran. Israele ha confermato che si allineerà alla decisione degli Stati Uniti, sebbene in precedenza nella giornata siano emerse notizie di attacchi dell’IDF nel sud del Libano. Vale inoltre la pena notare che la proposta di Teheran appare relativamente massimalista, includendo richieste come la rimozione di tutte le sanzioni, il pieno controllo e la riscossione di pedaggi nello Stretto di Hormuz e la continuazione dell’arricchimento dell’uranio per scopi civili. Se la posizione negoziale dell’Iran dovesse rivelarsi particolarmente forte, i mercati potrebbero iniziare a prezzare nuovamente il rischio di conflitto già dalla prossima settimana.
Il calo dei prezzi del petrolio non riguarda solo costi energetici più bassi: rafforza anche le aspettative di una politica monetaria più accomodante e il supporto alla crescita economica. Se nei prossimi giorni dovesse emergere una pace più duratura in Medio Oriente, la recente correzione dei mercati azionari potrebbe effettivamente essere invertita.
Grafici US100 e OIL (D1)
Fonte: xStation5
US Open: Wall Street in forte rialzo grazie al cessate il fuoco in Medio Oriente 📈I titoli tecnologici salgono, il settore energetico è nel panico
L'oro sale del 2% a fronte dell'indebolimento del dollaro statunitense 📈
Variazioni del mercato Forex legate alla guerra: il dollaro USA crolla 💥; dollaro australiano, dollaro neozelandese e franco svizzero rimbalzano 🚀
Il prezzo del petrolio crolla del 10% 📉
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