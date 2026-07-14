L'Europa arretra per l'escalation nello Stretto di Hormuz, attesa per il dato sull'inflazione USA

Il sentiment sui mercati europei in vista dell’apertura dei mercati azionari statunitensi rimane moderatamente negativo. I ribassi sono piuttosto generalizzati, ma contenuti. La flessione è principalmente una conseguenza della nuova escalation nello Stretto di Hormuz. Gli investitori stanno intuitivamente prezzando una maggiore pressione inflazionistica e un orientamento di politica monetaria più restrittivo nell’Unione Europea.

I mercati più deboli sono il Regno Unito e la Spagna. I futures sul FTSE 100 e sull’IBEX sono in calo di circa 0,4–0,5%.

La migliore performance relativa si registra nell'indice europeo generale e nei Paesi Bassi, dove le perdite si attestano vicino allo 0%.

Notizie societarie, Europa

Compagnie aeree europee:

Gli operatori del settore aereo sono tra le prime vittime della nuova escalation dei combattimenti nel Golfo Persico. I prezzi elevati del carburante per aerei e la chiusura delle rotte aeree stanno avendo un impatto immediato e significativo sulla redditività del settore.

Hapag-Lloyd (HLAG.DE):

La compagnia di navigazione tedesca ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. La redditività è diminuita drasticamente, con un utile per azione (EPS) già in territorio negativo a -1,26 euro. I ricavi hanno invece sorpreso positivamente, salendo a 4,2 miliardi di euro. Il titolo è in rialzo di oltre il 6%, spinto meno dai risultati trimestrali e più dalla guidance: il management ha confermato risultati annuali significativamente superiori alle precedenti aspettative del mercato.

Evotec (EVO.DE):

Le valutazioni della società farmaceutica tedesca stanno crollando di circa il 25%. L’azienda ha riportato un calo dei ricavi nel secondo trimestre 2026 e ha rivisto sensibilmente al ribasso le previsioni per l’intero anno.

Kongsberg (KOG.NO):

Kongsberg Maritime, divisione del gruppo Kongsberg Gruppen, ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. Il mercato è rimasto deluso: nonostante un portafoglio ordini record e le rassicurazioni su prospettive solide, gli investitori si stanno concentrando sulla pressione sui margini e sulla limitata capacità di trasformare gli ordini acquisiti in ricavi effettivi.

AstraZeneca (AZN.UK):

Il gruppo farmaceutico britannico ha acquistato una licenza esclusiva per un farmaco contro il tumore al polmone sviluppato dalla società cinese Dizal. Il costo iniziale dell’accordo è di 600 milioni di dollari, con la possibilità di ulteriori 900 milioni di dollari legati al raggiungimento di obiettivi di ricerca e vendita.

Materie prime

Un’altra giornata di forti rialzi è visibile sul petrolio greggio. Il movimento riflette non solo la nuova escalation dei combattimenti nello Stretto di Hormuz, ma anche i bombardamenti sempre più intensi contro le raffinerie in Russia, che stanno riducendo ulteriormente l’offerta disponibile sul mercato.

Il Brent ha già superato quota 87 dollari al barile.

Valute (FX)

Nel mercato valutario, la maggiore volatilità si registra su dollaro neozelandese (NZD) e dollaro australiano (AUD); entrambe le valute si stanno rafforzando rispettivamente di circa 1% e 0,5% contro il dollaro statunitense (USD).

Le valute dell’area antipodea stanno beneficiando di dati sul commercio cinese molto migliori delle attese e delle crescenti aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia (RBA), mentre il dollaro USA si sta leggermente indebolendo in vista della pubblicazione dei dati sull’inflazione americana.

Il NZD sta registrando un rialzo ancora maggiore dopo i commenti in tono restrittivo (hawkish) del capo economista della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Paul Conway, che hanno rafforzato la convinzione che un’inflazione persistente possa richiedere un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

Macroeconomia

L’attenzione del mercato è concentrata sulla pubblicazione odierna dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti.

Il mercato si aspetta:

nessuna variazione dell’inflazione core , prevista al 2,9% ;

, prevista al ; un calo dell’inflazione generale (headline inflation) al 3,8% su base annua.

Una sorpresa significativa rispetto alle attese potrebbe innescare movimenti bruschi sugli indici azionari.