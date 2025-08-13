L'EURUSD riprende slancio dopo l'incontro Trump-Europa 📈

L’EURUSD sta riconquistando slancio rialzista oggi dopo un post sui social media di Donald Trump, in cui il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di incontrare e parlare con i leader europei prima del suo vertice con Vladimir Putin.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy si è recato a Berlino per un incontro virtuale con Donald Trump e i leader europei, in vista del vertice in Alaska tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Le nazioni europee, preoccupate per un accordo raggiunto senza il coinvolgimento dell’Ucraina, temono che Washington e Mosca possano concordare termini sfavorevoli a Kiev, soprattutto dopo che Trump ha lasciato intendere possibili concessioni territoriali. Zelenskiy ha sottolineato che l’Ucraina non può accettare il ritiro dal Donbas orientale, citando il rischio di future avanzate russe.
I leader europei stanno cercando di mantenere l’unità preparando allo stesso tempo piani di contingenza nel caso in cui il vertice produca un accordo negativo. In questo contesto, l’incontro dell’ultimo minuto tra USA, UE e Ucraina e le dichiarazioni di Trump che definiscono i leader europei “persone meravigliose che vogliono vedere un accordo raggiunto” potrebbero contribuire a ridurre le preoccupazioni su un eventuale accordo di pace che trascuri gli interessi europei. Tuttavia, le tensioni rimangono evidenti sui mercati finanziari, con beni rifugio come oro, argento e franco svizzero che registrano ulteriori guadagni.
L'EURUSD ha superato quota 1,17, avanzando dello 0,4% rispetto alla chiusura di ieri. Fonte: xStation5
