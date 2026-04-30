L'indice UK100 dopo l'intervento della BoE 🇬🇧 🚀 Guadagno euforico dopo le dichiarazioni di Lagarde della BCE 🇪🇺 📈

📈 Mercati & Aziende Gli indici europei stanno registrando rialzi dinamici, guidati da Londra (UK100: +1,8%) dopo la decisione della Bank of England di mantenere i tassi invariati. Forti rialzi anche per il DAX tedesco (DE40: +1,4%), l’AEX olandese (NED25: +1,3%) e lo SMI svizzero (SUI20: +1,1%). Le borse di Parigi (FRA40: +0,55%) e Milano (ITA40: +0,85%) risultano più caute ma restano in territorio positivo. Glencore La divisione trading sta registrando risultati record grazie alla volatilità delle materie prime innescata dal conflitto in Iran. La società prevede che l’EBIT della divisione marketing per l’intero anno supererà “comodamente” il limite superiore della guidance di 3,5 miliardi di dollari. Il titolo sale dell’1%. BNP Paribas Il titolo perde circa il 3,3% poiché 1,08 miliardi di dollari di accantonamenti per perdite su crediti hanno oscurato un risultato sopra le attese. L’utile netto cresce del 9% a 3,22 miliardi di euro, sostenuto dall’integrazione di AXA e dalla rivalutazione una tantum della partecipazione in Allfunds. Il management mantiene un approccio prudente. Rolls-Royce La società conferma le previsioni annuali, con utile operativo rettificato fino a 4,2 miliardi di sterline e free cash flow fino a 3,8 miliardi. L’anno è iniziato in modo solido su tutti i segmenti, con forte domanda di aeromobili widebody. L’azienda sta mitigando le interruzioni legate al Medio Oriente e prosegue il programma di buyback. Il titolo vola del 7,7%. Unilever Le vendite sottostanti crescono del 3,8%, sopra le attese grazie ai volumi nel segmento Home Care e nei “Power Brands”. La crescita annuale è attesa nella parte bassa del range 4%–6%. La fusione del segmento Foods con McCormick è prevista entro metà 2027, con sinergie di costo da 600 milioni di dollari annui. Il titolo guadagna l’1,3%. Stellantis Il titolo perde circa il 3,7% a causa di un recupero degli utili più lento del previsto, nonostante un utile operativo rettificato di 960 milioni di euro. Un impatto tariffario di 400 milioni in Nord America ha mascherato una possibile perdita. I nuovi modelli Jeep stanno comunque aumentando la quota di mercato negli Stati Uniti. Caterpillar Il titolo guadagna circa il 5% nel post-market dopo un utile rettificato salito a 5,54 dollari per azione, trainato da un aumento del 38% nei ricavi del segmento costruzioni. Il segmento energia beneficia della domanda legata ai data center AI. I ricavi totali raggiungono 17,42 miliardi di dollari. FX Lo yen domina i mercati valutari oggi (USDJPY: -2,2%; EURJPY: -2%), sostenuto dalle narrative legate a possibili interventi valutari da Tokyo. Forte risk appetite sulle valute oceaniche (AUDUSD: +0,5%; NZDUSD: +0,65%). EURUSD sale dello 0,2% a 1,17. Commodities I contratti su Brent e WTI stanno registrando una correzione dopo la seduta record di ieri (OIL: -1,85% a 109,90 dollari al barile; WTI: -2,6% a 105,70 dollari al barile). Anche il gas naturale è in calo (-1%). I metalli preziosi rimbalzano fortemente (GOLD: +2% a 4.630 dollari l’oncia; SILVER: +3,3% a 73,75 dollari l’oncia). 🌍 Economia & Politica Intervento Giappone Il Ministro delle Finanze giapponese Satsuki Katayama ha dichiarato che le autorità sono pronte a intervenire sui movimenti valutari e mantengono un’elevata vigilanza contro movimenti speculativi. USDJPY è crollato del 2,8% in poche ore, toccando il livello più basso da marzo 2026 (attualmente vicino a 156,000). Le dichiarazioni seguono il breakout sopra 160,000, livello considerato informalmente da Tokyo una “soglia di dolore” per la debolezza dello yen. Eurozona La crescita economica dell’Eurozona rallenta allo 0,1% su base trimestrale nel primo trimestre 2026, sotto le attese dello 0,2%. I dati preliminari sull’inflazione di aprile risultano in linea (CPI: 3%; Core CPI: 2,2%), senza generare volatilità aggiuntiva sull’euro. La disoccupazione resta al 6,2%. BCE La Banca Centrale Europea mantiene i tassi invariati (deposit rate: 2%), segnalando rischi crescenti per crescita e inflazione. Le future decisioni dipenderanno dai dati e dalle nuove previsioni che incorporano gli shock energetici. Nessun orientamento restrittivo aggiuntivo viene introdotto. Bank of England La BoE mantiene i tassi al 3,75% con voto 8-1-0. La presenza di un voto favorevole a un rialzo indica una componente più hawkish nel comitato e crescenti preoccupazioni per pressioni inflazionistiche persistenti. La banca centrale presenta inoltre diversi scenari futuri legati all’evoluzione dei prezzi energetici.

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