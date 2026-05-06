L'indice US100 estende i suoi guadagni dopo la pubblicazione del report di Axios 🚀

Le indiscrezioni di Axios su un imminente accordo tra Stati Uniti e Iran hanno chiaramente acceso i mercati finanziari. Il US100 ha accelerato i guadagni in risposta alla prospettiva di una de-escalation geopolitica in Medio Oriente. Il sentiment generale del mercato è migliorato immediatamente, con gli investitori che hanno interpretato la notizia come un segnale di riduzione del rischio globale. Secondo due funzionari statunitensi e altre due fonti a conoscenza della questione, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a raggiungere un accordo con l’Iran su un memorandum d’intesa di una sola pagina volto a porre fine alla disputa e a stabilire un quadro per negoziati più dettagliati sul programma nucleare, ha riportato Axios. Cosa ha riportato Axios? Stati Uniti e Iran sarebbero sull’orlo di una svolta storica — per la prima volta dall’inizio del conflitto, entrambe le parti sarebbero vicine alla firma di un accordo preliminare che potrebbe porre formalmente fine alla crisi. Dietro le quinte, Jared Kushner e Steve Witkoff stanno lavorando alla diplomazia, conducendo colloqui sia diretti sia tramite intermediari, e si prevede che l’Iran presenti le proprie risposte ai punti chiave entro le prossime 48 ore. Il memorandum di una pagina e 14 punti prevede una moratoria iraniana sull’arricchimento dell’uranio per un periodo compreso tra 12 e fino a 20 anni, a seconda dell’esito dei negoziati, in cambio di un graduale allentamento delle sanzioni statunitensi e del rilascio di miliardi di dollari di asset iraniani congelati distribuiti nel mondo. Un tema separato e altamente sensibile riguarda lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa quasi un quinto delle forniture mondiali di petrolio, e le due parti avrebbero concordato una sua graduale riapertura durante un periodo di 30 giorni di negoziati sostanziali. Il punto più significativo riguarda però la possibilità che l’Iran accetti di esportare l’uranio altamente arricchito fuori dal Paese, forse persino negli Stati Uniti, cosa che fino a poco tempo fa era assolutamente inaccettabile per Teheran. Tuttavia, l’intero documento è avvolto da grande incertezza, poiché la maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore solo dopo la firma del trattato finale, la leadership iraniana è divisa internamente e il Segretario Rubio, pur mostrando cauto ottimismo, ha definito alcuni leader iraniani “pazzi”, descrizione che riflette bene l’atmosfera di questi colloqui. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.