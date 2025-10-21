Notizie del mattino (21.10.2025)

Punti chiave I futures sugli indici statunitensi sono in leggero calo martedì.

Il Bitcoin è nuovamente sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro USA.

L’oro scende di quasi lo 0,7% rispetto al massimo storico.

Gli indici statunitensi registrano lievi perdite dopo i rialzi di ieri, sostenuti dalle speranze per un incontro proficuo tra Donald Trump e Xi Jinping a Seul. L’incontro è previsto per la prossima settimana e i commenti del presidente statunitense hanno alimentato le aspettative dei mercati per una possibile riduzione delle tensioni tra le due economie. Sulla stessa scia, anche gli indici cinesi sono in rialzo oggi.

Prima dell’apertura di Wall Street verranno pubblicati i risultati finanziari di General Motors, GE Aerospace, RTX Corp, Coca-Cola e Lockheed Martin . Dopo la chiusura, sarà la volta di Netflix , la cui trimestrale è attesa come uno degli eventi principali per gli investitori. Anche Texas Instruments pubblicherà il proprio rapporto trimestrale. Il calendario macroeconomico di oggi è leggero; alle 14:30 verranno diffusi i dati sull’inflazione del Canada.

e . Dopo la chiusura, sarà la volta di , la cui trimestrale è attesa come uno degli eventi principali per gli investitori. Anche pubblicherà il proprio rapporto trimestrale. Il calendario macroeconomico di oggi è leggero; alle 14:30 verranno diffusi i dati sull’inflazione del Canada. Le borse giapponesi sono scese dopo la vittoria elettorale di Sanae Takaichi , favorevole a una politica fiscale espansiva, che è diventata la nuova premier del Giappone. La coppia USD/JPY è in rialzo di oltre lo 0,5% oggi. L’ oro perde oltre lo 0,7% rispetto ai massimi storici, scambiando intorno ai 4.327 dollari l’oncia , mentre l’ argento cala di oltre l’1%.

, favorevole a una politica fiscale espansiva, che è diventata la nuova premier del Giappone. La coppia è in rialzo di oltre lo 0,5% oggi. L’ perde oltre lo 0,7% rispetto ai massimi storici, scambiando intorno ai , mentre l’ cala di oltre l’1%. Il sentiment del mercato criptovalutario è piuttosto debole oggi: il Bitcoin perde oltre il 2%, attestandosi intorno ai 107.000 dollari , rispetto ai quasi 111.000 raggiunti ieri. Il dollaro continua a rafforzarsi, mentre l’ EUR/USD è sceso a 1,162 . I mercati sperano che la chiusura del governo USA si concluda questa settimana, in linea con le dichiarazioni provenienti dalla Casa Bianca.

è piuttosto debole oggi: il perde oltre il 2%, attestandosi intorno ai , rispetto ai quasi raggiunti ieri. Il continua a rafforzarsi, mentre l’ è sceso a . I mercati sperano che la si concluda questa settimana, in linea con le dichiarazioni provenienti dalla Casa Bianca. I Democratici del Senato hanno bloccato una proposta repubblicana per estendere i finanziamenti al governo — segnando l’undicesimo tentativo fallito. Il voto si è concluso con 50–43 , sotto la soglia dei 60 voti necessari per approvare il piano, che mirava a finanziare le agenzie federali fino alla fine di novembre. Tuttavia, il consigliere economico statunitense Kevin Hassett ha dichiarato lunedì che la chiusura del governo “molto probabilmente” terminerà questa settimana.

hanno bloccato una proposta repubblicana per estendere i finanziamenti al governo — segnando l’undicesimo tentativo fallito. Il voto si è concluso con , sotto la soglia dei 60 voti necessari per approvare il piano, che mirava a finanziare le agenzie federali fino alla fine di novembre. Tuttavia, il consigliere economico statunitense ha dichiarato lunedì che la chiusura del governo “molto probabilmente” terminerà questa settimana. Secondo il Financial Times , i fondi di investimento Apollo, KKR, Carlyle e Cerberus hanno avuto colloqui con le autorità statunitensi in merito a un programma di modernizzazione militare da 150 miliardi di dollari . Funzionari militari americani si sono incontrati con rappresentanti di fondi di private equity per discutere un piano di ammodernamento delle infrastrutture militari.

, i fondi di investimento e hanno avuto colloqui con le autorità statunitensi in merito a un . Funzionari militari americani si sono incontrati con rappresentanti di fondi di private equity per discutere un piano di ammodernamento delle infrastrutture militari. Jamieson Greer ha accusato la Cina di fare pressione sulle aziende straniere per evitare investimenti nei settori strategici statunitensi, affermando che Pechino mira a interrompere le catene di approvvigionamento e a rallentare la ripresa, prendendo di mira la cantieristica navale e altri settori vitali degli Stati Uniti. Greer ha promesso di proteggere le imprese americane e di favorire gli investimenti.

ha accusato la di fare pressione sulle aziende straniere per evitare investimenti nei settori strategici statunitensi, affermando che Pechino mira a interrompere le catene di approvvigionamento e a rallentare la ripresa, prendendo di mira la cantieristica navale e altri settori vitali degli Stati Uniti. Greer ha promesso di proteggere le imprese americane e di favorire gli investimenti. La CNN ha riferito che il previsto incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato sospeso temporaneamente, secondo un funzionario della Casa Bianca.

ha riferito che il previsto incontro tra il e il suo omologo russo è stato sospeso temporaneamente, secondo un funzionario della Casa Bianca. Fitch Ratings ha osservato che la rapida crescita dei prestiti non bancari negli Stati Uniti aumenta il rischio di maggiori perdite per le banche. Nel frattempo, Bank of America ritiene elevato il rischio che la Fed perda il controllo del proprio bilancio a ottobre. L’Australia investirà 2 miliardi di dollari in sistemi militari integrati con gli Stati Uniti e ha inoltre concordato l’acquisto di elicotteri Apache per un valore di 2,68 miliardi di dollari.

