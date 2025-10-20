L'interruzione globale di AWS ha un impatto sui servizi Amazon, le azioni rimangono stabili in vista del rapporto sugli utili

Amazon Web Services (AWS) sta vivendo un grave blackout globale che sta causando interruzioni a molte piattaforme online popolari dalla mattina del 20 ottobre 2025. I servizi coinvolti includono Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring e l’app McDonald’s (che si appoggia parzialmente all’infrastruttura AWS).

AWS ha confermato che il problema si sta verificando principalmente nella regione US-EAST-1, ma gli effetti si stanno facendo sentire a livello mondiale. L’azienda sta indagando attivamente sulle cause dei frequenti errori e ritardi su più servizi. Finora non è stata fornita una causa ufficiale né un tempo stimato di risoluzione. AWS ha promesso di fornire aggiornamenti ogni 45 minuti o prima se emergono nuove informazioni.

Il blackout sta causando difficoltà di accesso ai servizi per utenti in tutto il mondo, con alcuni completamente inaccessibili o instabili. Ad esempio, Perplexity ha confermato che il suo servizio è offline a causa dei problemi dell’infrastruttura AWS, e gli utenti dei dispositivi Alexa hanno segnalato mancata risposta.

Nonostante l’impatto significativo sulle operazioni quotidiane di aziende e utenti privati, il prezzo delle azioni Amazon rimane per ora minimamente influenzato. Va comunque notato che dall’inizio dell’anno le azioni Amazon hanno sofferto rispetto agli indici principali come il Nasdaq 100 e l’S&P 500: mentre questi indici hanno guadagnato tra circa il 15% e quasi il 20%, le azioni Amazon hanno subito un calo di diversi punti percentuali. Nonostante ciò, gli investitori rimangono cautamente ottimisti, in attesa del rapporto trimestrale dell’azienda previsto per giovedì, che potrebbe risultare determinante per la direzione futura del titolo.