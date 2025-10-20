L'interruzione globale di AWS ha un impatto sui servizi Amazon, le azioni rimangono stabili in vista del rapporto sugli utili

- Il blackout globale di AWS sta interessando servizi come Amazon.com, Prime Video, Alexa e Ring.
- Nonostante questi problemi, il prezzo delle azioni Amazon resta stabile in vista del prossimo rapporto trimestrale.
- Il blackout globale di AWS sta interessando servizi come Amazon.com, Prime Video, Alexa e Ring.
- Nonostante questi problemi, il prezzo delle azioni Amazon resta stabile in vista del prossimo rapporto trimestrale.
Amazon Web Services (AWS) sta vivendo un grave blackout globale che sta causando interruzioni a molte piattaforme online popolari dalla mattina del 20 ottobre 2025. I servizi coinvolti includono Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring e l’app McDonald’s (che si appoggia parzialmente all’infrastruttura AWS).
AWS ha confermato che il problema si sta verificando principalmente nella regione US-EAST-1, ma gli effetti si stanno facendo sentire a livello mondiale. L’azienda sta indagando attivamente sulle cause dei frequenti errori e ritardi su più servizi. Finora non è stata fornita una causa ufficiale né un tempo stimato di risoluzione. AWS ha promesso di fornire aggiornamenti ogni 45 minuti o prima se emergono nuove informazioni.
Il blackout sta causando difficoltà di accesso ai servizi per utenti in tutto il mondo, con alcuni completamente inaccessibili o instabili. Ad esempio, Perplexity ha confermato che il suo servizio è offline a causa dei problemi dell’infrastruttura AWS, e gli utenti dei dispositivi Alexa hanno segnalato mancata risposta.
Nonostante l’impatto significativo sulle operazioni quotidiane di aziende e utenti privati, il prezzo delle azioni Amazon rimane per ora minimamente influenzato. Va comunque notato che dall’inizio dell’anno le azioni Amazon hanno sofferto rispetto agli indici principali come il Nasdaq 100 e l’S&P 500: mentre questi indici hanno guadagnato tra circa il 15% e quasi il 20%, le azioni Amazon hanno subito un calo di diversi punti percentuali. Nonostante ciò, gli investitori rimangono cautamente ottimisti, in attesa del rapporto trimestrale dell’azienda previsto per giovedì, che potrebbe risultare determinante per la direzione futura del titolo.
Tesla, in calo dopo la trimestrale
Quei titoli hanno spaventato gli investitori prima di Halloween🎃 — I perdenti del mercato del 2025
Anteprima degli utili IBM: il padre dell'industria IT riuscirà a soddisfare le aspettative?
Teledyne Technologies – Risultati solidi ma le azioni scendono di oltre il 5%
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.