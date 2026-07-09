Il presidente Donald Trump ha cambiato posizione due volte nell’arco di una sola giornata: prima annunciando che l’accordo con l’Iran era “morto” dopo gli attacchi alle navi mercantili nello Stretto di Hormuz, e poi suggerendo che Teheran stesse cercando disperatamente un’intesa. Questo dietrofront di 180 gradi nel giro di circa dodici ore mostra chiaramente come la comunicazione imprevedibile di Trump influenzi il sentiment dei mercati in tempo reale. Da “l’accordo è finito” a “vogliono l’accordo disperatamente” Mercoledì 8 luglio, i future sugli indici statunitensi sono scesi e i prezzi del petrolio sono balzati di oltre il 5% dopo che Trump ha dichiarato che la tregua con l’Iran era “finita” in seguito agli attacchi iraniani contro navi mercantili. L’S&P 500 ha chiuso la seduta in calo dello 0,28%, a 7.482,71 punti. Solo poche ore dopo, Trump ha cambiato tono, affermando che l’Iran aveva “appena telefonato” e che “vuole un accordo molto, molto fortemente”, pur precisando di non sapere se Teheran potesse essere considerata affidabile nel rispettare i termini dell’intesa. La notizia ha immediatamente provocato un’inversione del sentiment sui mercati: i future sugli indici statunitensi sono tornati in territorio positivo. Quando un giornalista gli ha chiesto perché l’Iran stesse attaccando navi mercantili se desiderava così tanto un accordo, Trump ha risposto brevemente:

“Perché sono un po’ pazzi.” Questo schema non è una novità: da marzo i future hanno reagito più volte in modo marcato alle diverse dichiarazioni di Trump sull’Iran, scendendo dopo minacce di attacchi militari e rimbalzando invece in presenza di segnali di un possibile accordo. Spagna: da “Paese perso” a “partner molto generoso” Un cambiamento narrativo simile ha riguardato anche la Spagna. Durante il vertice della NATO ad Ankara, Trump ha definito Madrid un “caso perso” e un partner “completamente senza speranza”, ordinando al Segretario al Tesoro Scott Bessent di sospendere immediatamente tutti i rapporti commerciali con la Spagna, inclusi i visti. Il motivo era il rifiuto della Spagna di accettare il nuovo obiettivo della NATO di destinare il 5% del PIL alla spesa per la difesa, oltre al precedente blocco dell’utilizzo delle basi militari congiunte per attacchi contro l’Iran. Durante il volo di ritorno a Washington a bordo dell’Air Force One, Trump ha però cambiato nuovamente tono, affermando che la Spagna aveva “completamente cambiato posizione” e che era stata “molto generosa”, avendo “rispettato la richiesta di numerosi pagamenti”. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, dal canto suo, ha definito la conversazione “molto cordiale”, sottolineando che si era parlato soprattutto di Mondiali di calcio e golf, più che di spese militari. Quanto è probabile un embargo contro la Spagna? Nonostante le sue dichiarazioni, Trump dispone di strumenti legali reali, anche se limitati, per imporre un embargo contro la Spagna. Il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento del Commercio e l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) dovrebbero elaborare nei prossimi giorni una “lista” di prodotti spagnoli potenzialmente soggetti a un embargo, il che suggerisce un approccio selettivo piuttosto che un blocco commerciale generalizzato. È importante ricordare che le regole commerciali dell’Unione Europea richiedono un approccio uniforme nei confronti di tutti gli Stati membri, elemento che rende più complessa un’azione unilaterale contro la sola Spagna. Questa mattina i mercati stanno registrando un ottimo andamento. Le azioni spagnole sono in rialzo dello 0,8%, mentre il petrolio è in calo di oltre il 2%. Fonte: xStation

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