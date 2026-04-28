📉L'oro cala dell'1,5% a causa dell'aumento della pressione del petrolio sui metalli preziosi

Un aumento di quasi il 3% dei future sul petrolio nella giornata odierna sta mettendo pressione ai prezzi dei metalli preziosi e sostenendo le prese di profitto in corso dopo il recente rimbalzo del comparto. I rendimenti dei Treasury statunitensi sono oggi in rialzo di oltre 2 punti base sia sui titoli a 10 anni sia su quelli a 5 anni. Anche l’indice del dollaro USA ha registrato un forte recupero, risalendo da 98 a 98,55 nelle ultime ore.

Grafici ORO, ARGENTO, PETROLIO (H1)

L’oro ha corretto dai quasi 4.900 dollari fino a 4.600 dollari l’oncia e, se questa tendenza dovesse proseguire, non si possono escludere livelli compresi tra 4.300 e 4.400 dollari l’oncia.

Fonte: xStation5

L’argento è sceso del 12% dai suoi massimi locali e si mantiene in area 73 dollari l’oncia, circa il 40% al di sotto dei 120 dollari l’oncia registrati tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Fonte: xStation5

I prezzi del petrolio sono scesi da circa 112 dollari a circa 103,7 dollari al barile, dopo un forte rimbalzo partito da area 83 dollari al barile. Il livello di Fibonacci del 71,8% sembra ora agire come un’importante resistenza.

Fonte: xStation5