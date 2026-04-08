L'oro sale del 2% a fronte dell'indebolimento del dollaro statunitense 📈

L’oro sale di quasi il 2% oggi, sostenuto dal cessate il fuoco in Medio Oriente, raggiungendo circa 4.800 $, mentre l’argento ha superato i 77 $ l’oncia, guadagnando quasi il 6%. La prospettiva di prezzi del petrolio più bassi e della riapertura dello Stretto di Hormuz sembra ridurre i rischi inflazionistici e, di conseguenza, le attese di ulteriori stretture monetarie da parte delle banche centrali. Il nuovo impulso di mercato ha pesato sul dollaro, provocando un rimbalzo di quasi lo 0,8% dell’EURUSD, mentre la valuta statunitense più debole favorisce ulteriori flussi verso i metalli preziosi. Una situazione più calma nei mercati energetici alimenta anche le speranze di una domanda industriale più stabile per l’argento, a supporto dei fondamentali del rimbalzo — a condizione che il cessate il fuoco di due settimane tra USA, Israele e Iran si evolva verso una pace duratura in Medio Oriente e, in ultima analisi, un accordo di pace definitivo. Per ora, questo scenario è possibile ma lontano dall’essere certo. L’Iran mantiene obiettivi negoziali piuttosto massimalisti, inclusi il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, il diritto a proseguire un programma nucleare civile e la revoca delle sanzioni.

GOLD e SILVER (grafici D1)

L’oro ha ritracciato dopo aver raggiunto 4.850 $ (EMA a 50 giorni, linea arancione), e una rottura al di sopra di questo livello appare ora la sfida principale per i rialzisti. È importante notare che il prezzo ha recentemente reagito positivamente, risalendo sopra l’EMA a 200 giorni (linea rossa) e iniziando un nuovo impulso rialzista. In uno scenario ribassista, l’area intorno a 4.350 $ potrebbe rappresentare un supporto molto importante; dal minimo locale recente, l’oro ha già rimbalzato di quasi il 20%.

Fonte: xStation5

L’argento oggi quota al livello più alto dal 18 marzo, pur rimanendo comunque ben al di sotto dei valori registrati a fine gennaio, quando era scambiato a quasi 120 $ l’oncia. Come per l’oro, l’area intorno ai 65 $ appare attualmente un supporto importante per l’argento.

Fonte: xStation5