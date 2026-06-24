L'oro scende, l'argento raggiunge il livello più basso da dicembre 2025 📉 Deutsche Bank riduce le previsioni sull'oro

L'oro scende dopo il taglio delle previsioni da parte di Deutsche Bank L'oro perde oggi quasi lo 0,7%, scambiando sotto i 4.100 dollari l'oncia, dopo che Deutsche Bank ha rivisto significativamente al ribasso le proprie prospettive sul mercato dei metalli preziosi. La banca ha ridotto la previsione del prezzo medio dell'oro per il terzo trimestre del 2026 a 4.300 dollari l'oncia e per il quarto trimestre del 2026 a 4.800 dollari l'oncia, con tagli rispettivamente superiori al 22% e al 17%. Solo ad aprile, Deutsche Bank prevedeva che l'oro potesse raggiungere i 6.000 dollari l'oncia, sostenuto da deficit fiscali elevati, processi di de-dollarizzazione e dalla riduzione dell'esposizione ai Treasury statunitensi da parte delle banche centrali dei mercati emergenti. Il cambiamento di scenario è dovuto principalmente a una revisione più restrittiva delle aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve e alla persistente solidità dell'economia statunitense. Secondo Deutsche Bank, proprio questi due fattori rappresentano oggi i principali ostacoli per l'oro. Lo scenario base della banca prevede che la Fed mantenga i tassi invariati fino alla fine del 2026, ma avverte che ulteriori tre o quattro rialzi dei tassi potrebbero spingere il prezzo dell'oro fino a 3.800 dollari l'oncia. Perché oro e argento stanno scendendo? Goldman Sachs ha ridotto di 500 dollari la propria previsione sul prezzo dell'oro a fine anno, portandola a 4.900 dollari l'oncia , e non si aspetta più tagli dei tassi da parte della Fed nel 2026.

ha ridotto di 500 dollari la propria previsione sul prezzo dell'oro a fine anno, portandola a , e non si aspetta più tagli dei tassi da parte della Fed nel 2026. Bank of America ha abbandonato il precedente target di 6.000 dollari , sostenendo che un'inflazione persistente potrebbe richiedere una politica monetaria più restrittiva.

ha abbandonato il precedente target di , sostenendo che un'inflazione persistente potrebbe richiedere una politica monetaria più restrittiva. I deflussi dagli ETF collegati all'oro indicano che la domanda degli investitori è significativamente più debole rispetto ai precedenti mercati rialzisti.

Gli sconti registrati sui prezzi dell'oro in Cina rispetto ai contratti Comex suggeriscono che le importazioni cinesi difficilmente forniranno un sostegno rilevante al mercato.

Le banche centrali restano il principale pilastro della domanda e dovrebbero continuare a supportare il mercato nel lungo periodo. Dalla fine di febbraio, quando è scoppiato il conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'oro ha perso oltre il 22%, nonostante tradizionalmente benefici dell'aumento dei rischi geopolitici. L'argento ha registrato una performance ancora peggiore, perdendo circa un terzo del proprio valore dalla fine di febbraio e oltre il 5% nell'ultima seduta. I futures sull'oro hanno chiuso martedì in calo di circa l'1,3% a quota 4.149 dollari l'oncia, mentre il prezzo spot è arrivato a sfiorare i 4.090 dollari. A pesare sui metalli preziosi continua a essere anche il rafforzamento del dollaro statunitense: il Dollar Index è salito di circa lo 0,8% dall'ultima riunione della Federal Reserve. I mercati attendono il dato sull'inflazione PCE – Grafico GOLD (D1) Il prossimo importante test per l'oro sarà la pubblicazione del dato statunitense sull'inflazione PCE, uno degli indicatori preferiti dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi. Un dato superiore alle attese potrebbe rafforzare la narrativa di una Fed più aggressiva, sostenendo ulteriormente il dollaro e i rendimenti dei Treasury. Per l'oro si tratterebbe di uno scenario più sfidante, poiché il metallo non genera rendimenti e compete direttamente con asset che offrono interessi sempre più interessanti. L'attuale contesto macroeconomico suggerisce che la sola componente geopolitica non sia più sufficiente a spingere al rialzo i metalli preziosi. Finché l'economia statunitense resterà resiliente, il dollaro forte e la Federal Reserve manterrà un orientamento restrittivo, oro e argento potrebbero avere difficoltà a recuperare il precedente slancio rialzista. Analisi tecnica Osservando il grafico, l'oro sta attualmente testando i minimi locali nell'area compresa tra 4.000 e 4.100 dollari l'oncia, mentre l'RSI giornaliero è sceso appena sotto quota 34, avvicinandosi alla zona di ipervenduto. Le ultime sedute sono inoltre state caratterizzate da volumi prevalentemente orientati alle vendite, segnale che la pressione ribassista rimane ancora significativa. Fonte: xStation5 L'argento ha già rotto al ribasso il minimo locale del 23 marzo ed è sceso brevemente al livello più basso da metà dicembre 2025. Fonte: xStation5

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