L'US100 rimbalza dell'1% 🔼 SK Hynix registra una domanda record in vista del debutto al Nasdaq

Punti chiave I future sul Nasdaq 100 salgono di quasi l’ 1% , mentre i prezzi globali del petrolio si raffreddano dopo il recente rally.

salgono di quasi l’ , mentre i prezzi globali del petrolio si raffreddano dopo il recente rally. La domanda per l’offerta di ADR di SK hynix ha superato l’offerta disponibile di oltre sette volte , con ordini complessivi che hanno raggiunto circa 171,5 miliardi di dollari .

ha superato l’offerta disponibile di oltre , con ordini complessivi che hanno raggiunto circa . La società potrebbe raccogliere circa 24,5 miliardi di dollari, diventando la seconda più grande quotazione estera nella storia degli Stati Uniti, dopo Alibaba.

Nonostante la recente correzione dei titoli del settore dei semiconduttori, gli investitori globali non hanno perso l’interesse per l’intelligenza artificiale. I future sul Nasdaq 100 salgono di quasi l’1%, mentre il calo del prezzo del Brent da circa 81 dollari a meno di 78 dollari al barile ha offerto un certo sollievo agli investitori, nonostante l’incertezza persistente in Medio Oriente. Secondo Bloomberg, la domanda per l’offerta di American Depositary Receipt (ADR) di SK hynix ha superato di oltre sette volte il numero di azioni disponibili. Se il prezzo finale dell’offerta verrà fissato vicino al prezzo attuale del titolo, l’operazione diventerà la seconda più grande quotazione negli Stati Uniti mai realizzata da una società straniera. Punti chiave La domanda per gli ADR di SK hynix ha superato l’offerta di oltre sette volte, con ordini complessivi per circa 171,5 miliardi di dollari .

ha superato l’offerta di oltre sette volte, con ordini complessivi per circa . La società potrebbe raccogliere circa 24,5 miliardi di dollari , diventando la seconda più grande quotazione estera nella storia degli Stati Uniti dopo Alibaba.

, diventando la dopo Alibaba. Nonostante una correzione superiore al 30% dai massimi storici, gli investitori istituzionali continuano ad aumentare in modo aggressivo la propria esposizione al mercato delle memorie per l’IA. Domanda enorme nonostante il forte calo del titolo SK hynix sta lanciando la propria offerta ADR in un momento in cui il sentiment verso i titoli dei semiconduttori è notevolmente peggiorato. Le azioni della società sono scese di circa il 30,5% dal massimo storico raggiunto alla fine di giugno, mentre anche la rivale statunitense Micron Technology ha subito una correzione simile. Di conseguenza, alcuni investitori hanno iniziato a chiedersi se il rally trainato dall’intelligenza artificiale fosse diventato eccessivamente speculativo. I dati di Bloomberg raccontano però una storia molto diversa. L’offerta di 177,9 milioni di ADR ha attirato ordini per circa 171,5 miliardi di dollari, con una domanda superiore di oltre sette volte rispetto ai titoli disponibili. Questo suggerisce che i più grandi fondi di investimento mondiali non abbiano interpretato la recente correzione come la fine del ciclo dell’IA, ma piuttosto come un’opportunità per aumentare l’esposizione verso uno dei principali fornitori mondiali di memoria per l’intelligenza artificiale. La seconda più grande quotazione estera nella storia di Wall Street L’offerta ADR rappresenta 17,79 milioni di azioni ordinarie di SK hynix. Se il prezzo degli ADR sarà fissato in linea con la chiusura di mercoledì, pari a circa 2,08 milioni di won coreani per azione, la società raccoglierà circa 24,5 miliardi di dollari. Questo renderebbe l’operazione la seconda più grande quotazione negli Stati Uniti mai completata da una società straniera, superata solamente dall’offerta record di Alibaba, pari a 25 miliardi di dollari. Sebbene gli analisti avessero previsto solo poche settimane fa una raccolta vicina ai 29 miliardi di dollari, il recente calo del titolo SK hynix ha ridotto il valore atteso dell’operazione. Tuttavia, la domanda degli investitori è rimasta eccezionalmente elevata. Un ulteriore segnale dell’importanza strategica della quotazione negli Stati Uniti è il coinvolgimento personale del presidente di SK Group, Chey Tae-won. Secondo fonti del settore, parteciperà alla cerimonia di quotazione degli ADR sul Nasdaq insieme al CEO di SK hynix Kwak Noh-jung e ad altri dirigenti. Durante l’evento, la leadership aziendale dovrebbe presentare agli investitori globali i vantaggi tecnologici di SK hynix e la strategia di crescita di lungo periodo legata all’intelligenza artificiale. I proventi dell’offerta saranno destinati principalmente all’espansione della capacità produttiva. SK hynix prevede di costruire in Corea del Sud un nuovo impianto per la produzione di semiconduttori e una struttura avanzata per il packaging dei chip, al fine di soddisfare la crescente domanda di prodotti di memoria per l’IA. È inoltre previsto che Chey Tae-won incontri dirigenti di importanti aziende tecnologiche statunitensi, tra cui Nvidia e Tesla, sottolineando l’importanza strategica delle partnership con i principali clienti mondiali dell’infrastruttura IA. I grandi investitori istituzionali restano rialzisti sull’IA Secondo Bloomberg, l’offerta ha attirato l’interesse di fondi globali long-only, società di investimento focalizzate sulla tecnologia, fondi sovrani e investitori istituzionali orientati ai mercati asiatici. Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness avrebbero manifestato interesse ad acquistare ADR per un valore complessivo fino a 7 miliardi di dollari. Impegni di questa portata indicano che i maggiori investitori mondiali continuano a considerare i produttori di memorie come alcuni dei principali beneficiari di lungo periodo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. L’operazione è guidata da alcune delle maggiori banche d’investimento di Wall Street, tra cui Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Citi, evidenziando ulteriormente la portata e l’importanza dell’accordo. Perché SK hynix è così importante per il settore dell’IA? SK hynix è oggi uno dei principali produttori mondiali di High Bandwidth Memory (HBM), una delle componenti più importanti utilizzate negli acceleratori IA sviluppati da aziende come Nvidia e AMD. Senza memorie di nuova generazione, anche le GPU più potenti non sarebbero in grado di offrire le prestazioni attuali nell’addestramento e nell’elaborazione dei modelli di intelligenza artificiale. Questo rende SK hynix uno dei beneficiari più diretti degli investimenti globali nelle infrastrutture IA. Ogni aumento delle spedizioni di GPU comporta una crescente domanda di memorie HBM avanzate. Dal punto di vista degli investitori, SK hynix è diventata una delle società più importanti dell’intera catena del valore dell’intelligenza artificiale. È un nuovo segnale rialzista per il settore dei semiconduttori? A mio avviso, sì. Se gli investitori credessero davvero che il boom dell’IA fosse vicino alla fine, sarebbe difficile spiegare perché una delle maggiori offerte pubbliche degli ultimi anni abbia attirato una domanda superiore all’offerta di oltre sette volte. Ancora più importante, questa domanda eccezionale è arrivata dopo che SK hynix aveva già perso oltre il 30% dai massimi storici e dopo una correzione simile subita da Micron. Questo suggerisce che gli investitori istituzionali continuano a considerare la recente debolezza come una normale correzione all’interno di un trend di crescita strutturale molto più ampio. Sebbene la volatilità dei titoli dei semiconduttori possa rimanere elevata nel breve periodo, la straordinaria domanda per gli ADR di SK hynix dimostra che il capitale istituzionale continua a costruire esposizioni di lungo periodo sull’intelligenza artificiale. Questo dovrebbe essere interpretato come un segnale positivo non solo per i produttori di memorie, ma per l’intero ecosistema dell’IA. US100 e ADR SK hynix (grafico giornaliero) L’US100 (Nasdaq 100) ha arrestato il ribasso in prossimità della EMA50 (linea arancione). Un ritorno sopra quota 30.000 punti potrebbe alimentare un nuovo ottimismo sui mercati azionari statunitensi. Fonte: xStation 5 Gli ADR di SK hynix quotati in Europa hanno già recuperato oltre il 15% rispetto ai recenti minimi, mentre il titolo rimane ancora circa il 15% al di sotto dei massimi storici. Ancora una volta, la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50) ha svolto il ruolo di un importante livello tecnico di supporto. Fonte: xStation 5

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