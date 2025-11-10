La crescente domanda di chip spinge TSMC

Il produttore taiwanese di chip TSMC ha registrato a ottobre 2025 un fatturato in aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo un record di 367,47 miliardi di TWD, pari a circa 11,87 miliardi di USD. Sebbene si tratti del tasso di crescita più lento da febbraio 2024, resta solido grazie a una forte domanda trainata dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dall’espansione dei data center. Nei primi dieci mesi del 2025, il fatturato di TSMC è cresciuto del 33,8% su base annua, raggiungendo 3,13 trilioni di TWD.
La crescita dell’intelligenza artificiale sta aumentando significativamente la domanda dei processi produttivi più avanzati di TSMC, inclusi i chip prodotti con tecnologia a tre nanometri e i previsti processi a due nanometri. I chip a tre nanometri offrono maggiore densità di transistor, migliori prestazioni e minore consumo energetico, caratteristiche fondamentali per l’esecuzione di modelli AI sempre più complessi nei data center e nei dispositivi edge. I processi a tre e due nanometri consentono maggiore potenza di calcolo riducendo il consumo energetico, particolarmente importante per applicazioni ad alta intensità computazionale come machine learning, analisi di big data e automazione dei processi. L’azienda evidenzia già l’elevata utilizzazione della capacità produttiva e la crescente domanda per le sue tecnologie più avanzate.
Oltre all’impatto diretto dell’AI sulla domanda dei processi avanzati, l’intelligenza artificiale sta plasmando le catene di approvvigionamento globali e le tendenze degli investimenti nel settore dei semiconduttori. Le aziende aumentano le spese non solo per la produzione di chip, ma anche per l’espansione delle infrastrutture dei data center, dei sistemi di calcolo e dei componenti di supporto, inclusi sistemi di raffreddamento avanzati e materiali specializzati. Questo effetto moltiplicatore accelera l’innovazione e stimola la competizione tra i produttori, favorendo l’introduzione più rapida di nuove generazioni tecnologiche e aumentando il ritmo di crescita complessivo del settore.
Nonostante il rallentamento della crescita mese su mese, TSMC rimane un fornitore chiave per le principali aziende del settore AI, inclusa NVIDIA, che ha recentemente richiesto consegne maggiori di chip. Inoltre, TSMC prevede di aumentare i prezzi dei propri servizi di produzione: i report indicano incrementi medi dell’8-10% a partire dal 2026 per i processi avanzati, con alcuni nodi e clienti che potrebbero subire aumenti fino al 10%. Gli adeguamenti riguarderanno processi a due e tre nanometri e metodi di packaging avanzati, spinti da maggiori investimenti, costi di produzione più elevati in nuove sedi e crescente domanda di chip AI.
I risultati di TSMC stanno avendo un impatto positivo sul sentiment del settore tecnologico, sebbene gli investitori restino cauti per possibili correzioni di mercato e valutazioni elevate. Le prospettive di una domanda sostenuta per i semiconduttori più avanzati rendono TSMC e i suoi clienti attori strategicamente importanti a livello globale. I risultati di ottobre confermano la solidità del mercato dei semiconduttori guidato dall’AI, pur segnalando un naturale rallentamento della crescita dopo un periodo di espansione dinamica, evidenziando come la domanda di tecnologie avanzate sia uno dei principali motori di crescita e trasformazione del settore, rendendo TSMC un partecipante strategicamente rilevante nello scenario tecnologico globale.
Fonte: xStation
