La crisi politica in Francia aggrava il calo del mercato azionario

Martedì i mercati finanziari europei registrano forti ribassi, con la Borsa di Parigi che subisce le perdite maggiori. L’indice francese CAC 40 scende dell’1,9% in mattinata, segnando una delle peggiori performance del continente nella giornata. In confronto, il DAX tedesco perde lo 0,8%, mentre il FTSE 100 britannico cala dello 0,6%. Il peggioramento del sentiment è alimentato dall’aumento delle tensioni politiche in Francia e dalla crescente incertezza degli investitori sugli asset del Paese. Ulteriore preoccupazione deriva dai recenti dati che mostrano un aumento dei prezzi alimentari al ritmo più veloce da febbraio 2024. Un fattore destabilizzante chiave è l’annuncio del Primo Ministro François Bayrou, che ha dichiarato che l’8 settembre chiederà al parlamento un voto di fiducia. Questa mossa rischiosa potrebbe porre fine al suo mandato e sta già causando inquietudine nei mercati finanziari. La scena politica francese si trova nuovamente in uno stato di limbo: sebbene Bayrou detenga formalmente il potere, manca di un supporto parlamentare stabile. Il suo governo opera senza una maggioranza formale e la frammentazione del panorama politico in fazioni di sinistra, centro-destra ed estrema destra rende difficile raggiungere accordi. Il Primo Ministro cerca di mantenere il dialogo e proseguire riforme cruciali, tra cui la riforma delle pensioni del 2023, nonostante le crescenti critiche dell’opposizione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La maggiore preoccupazione deriva dal fatto che il Partito Socialista, detentore di voti chiave all’Assemblea Nazionale, dichiara che non sosterrà Bayrou, allineandosi ad altri gruppi di opposizione che intendono votare contro il Primo Ministro. Gli analisti avvertono che la Francia si trova in una profonda crisi politica, che si sovrappone a una situazione economica difficile. Il caos di bilancio potrebbe gravare ulteriormente sulle maggiori società quotate nel CAC 40, già in evidente sottoperformance rispetto al resto del mercato europeo nel 2025. I ribassi sulla Borsa di Parigi proseguono una tendenza osservata dall’inizio dell’anno, in cui il mercato azionario francese rimane indietro rispetto ai principali benchmark europei, a causa non solo delle tensioni politiche, ma anche delle preoccupazioni sull’impatto delle riforme di bilancio previste, che includono, tra l’altro, una riduzione della spesa di 44 miliardi di euro.

