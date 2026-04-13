La fine dell'era Orbán: l'Ungheria sceglie l'Europa. Cosa significa questo cambiamento per il fiorino e per la regione?

Dopo 16 anni di governo di Viktor Orbán, l’Ungheria si risveglia in una nuova realtà. Il partito Tisza ha ottenuto una vittoria storica guidato da Péter Magyar, che non solo pone fine all’era della “democrazia illiberale”, ma grazie a una probabile supermaggioranza costituzionale (2/3 dei seggi) conferisce al nuovo leader un mandato per una completa riorganizzazione dello Stato. Il fiorino ungherese è attualmente una delle valute più forti sul mercato globale all’apertura di lunedì, nonostante le forti tensioni in Medio Oriente. Nel frattempo, Bruxelles guarda a Budapest con speranza, il che potrebbe segnalare ulteriore potenziale di apprezzamento per gli asset locali. Un mandato per un grande cambiamento Il risultato elettorale rappresenta un terremoto politico, anche se in gran parte previsto dagli osservatori. Péter Magyar è riuscito a mobilitare la nazione per respingere il precedente establishment anti-europeo. Sebbene lo spoglio sia ancora in corso, tutto indica che il suo partito Tisza otterrà i due terzi dei seggi in parlamento. Uno strumento del genere offre l’opportunità di “sbloccare” molte istituzioni che erano state consolidate per anni dal partito di Orbán. Nel suo discorso di vittoria, Magyar ha già chiesto le dimissioni di figure chiave, tra cui il Procuratore Generale e i giudici della Corte Costituzionale, promettendo un ritorno a pieni standard democratici e allo stato di diritto. Fiorino: è solo l’inizio di un rally più ampio? La valuta ungherese ha reagito immediatamente, rafforzandosi in modo significativo sia contro il dollaro statunitense sia contro l’euro. La coppia USD/HUF è in calo di quasi il 2% e il fiorino è attualmente una delle valute più forti degli ultimi 12 mesi—non solo rispetto al dollaro, ma anche all’euro. Il fiorino si è rafforzato in modo deciso rispetto al dollaro statunitense, più di altre valute della regione come lo zloty polacco o la corona ceca. Fonte: Bloomberg Finance LP. Nonostante un apprezzamento così significativo nell’ultimo anno, vale la pena notare che storicamente il fiorino è stato una delle valute più deboli della regione, lasciando spazio a ulteriori potenziali guadagni. Nel suo ultimo report, Morgan Stanley indica che la domanda per i titoli di Stato domestici probabilmente aumenterà bruscamente, il che potrebbe stimolare ulteriore domanda per la valuta. La banca vede anche margini per una minore stretta della politica monetaria grazie alla forza del fiorino, consentendo così una ripresa economica più solida. Prospettiva a 5 anni: guardando indietro, il fiorino ha attraversato anni di forte deprezzamento causato da conflitti con l’UE, debolezze del mercato energetico e politiche economiche non convenzionali. Un ritorno alla stabilità potrebbe significare un ulteriore apprezzamento del 5–7% nel medio termine. Premio per il rischio: il crollo del governo Orbán riduce drasticamente il cosiddetto premio per il rischio politico. La curva dei rendimenti dovrebbe scendere di 100–150 punti base, attirando capitali esteri che per anni hanno evitato Budapest. Economia: sblocco di miliardi dall’UE La chiave per la crescita futura è lo sblocco dei fondi europei. Morgan Stanley stima che l’accesso al Recovery and Resilience Facility (KPO) e ai fondi di coesione potrebbe aumentare il potenziale di crescita del PIL dell’Ungheria di 1–1,5 punti percentuali. Cosa significa questo per le tasse? Sebbene la nuova amministrazione erediti un’economia con alcune pressioni fiscali, l’afflusso di euro da Bruxelles offre a Magyar un ampio margine di manovra: Fine delle “windfall taxes” : è possibile eliminare i prelievi settoriali imposti da Orbán su banche, retail ed energia, migliorando il clima degli investimenti.

: è possibile eliminare i prelievi settoriali imposti da Orbán su banche, retail ed energia, migliorando il clima degli investimenti. Investimenti invece di consumi: i fondi UE saranno probabilmente destinati alla modernizzazione delle infrastrutture e alla transizione energetica, risultando più favorevoli alla crescita rispetto ai trasferimenti sociali pre-elettorali di Fidesz. Cambio geopolitico: Ucraina e Russia La vittoria del partito Tisza rappresenta un cambiamento fondamentale nella politica estera. Fine del veto sull’Ucraina : Magyar ha annunciato un ritorno alla “famiglia europea”. Ciò implica una possibile fine al blocco degli aiuti militari e finanziari a Kiev (incluso il pacchetto cruciale da 90 miliardi di euro). L’Ungheria cesserebbe di essere il “cavallo di Troia” della Russia all’interno di UE e NATO.

: Magyar ha annunciato un ritorno alla “famiglia europea”. Ciò implica una possibile fine al blocco degli aiuti militari e finanziari a Kiev (incluso il pacchetto cruciale da 90 miliardi di euro). L’Ungheria cesserebbe di essere il “cavallo di Troia” della Russia all’interno di UE e NATO. Materie prime russe: qui il cambiamento sarà più graduale che radicale. Nonostante l’orientamento pro-europeo, Magyar ha presentato una tempistica realistica (che si estende nel prossimo decennio) per ridurre la dipendenza da petrolio e gas russi. L’Ungheria è attualmente troppo dipendente dalle infrastrutture (gasdotto TurkStream, raffinerie MOL adattate al greggio Urals) per un taglio immediato, ma la direzione verso la diversificazione è ormai irreversibile. Sintesi L’Ungheria sta entrando in una nuova era. Per gli investitori, si tratta di un segnale per tornare su un mercato rimasto “sottopesato” per anni. Per la regione, è un’opportunità per rafforzare il Gruppo di Visegrád e la coesione dell’intera Unione Europea. Se Péter Magyar utilizzerà la sua maggioranza costituzionale per ristabilire rapidamente i rapporti con Bruxelles, il fiorino e la borsa ungherese potrebbero diventare leader di crescita nell’Europa centrale per gli anni a venire. EUR/HUF sta scendendo verso il livello di 366, il più basso da aprile 2022. Un ulteriore potenziale apprezzamento del fiorino del 5% potrebbe offrire l’opportunità di testare quota 350, un livello che non si vede da settembre 2021. Una discesa sotto 360 rappresenterebbe inoltre la rottura della trendline rialzista di lungo periodo (15 anni). Fonte: xStation5.

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