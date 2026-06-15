La produzione industriale statunitense presenta dati contrastanti

USA: Produzione Industriale Produzione industriale (m/m): dato attuale 0,1% (previsione 0,3%, precedente 0,7%)

dato attuale (previsione 0,3%, precedente 0,7%) Utilizzo della capacità produttiva: dato attuale 76,2% (previsione 76,2%, precedente 76,1%)

dato attuale (previsione 76,2%, precedente 76,1%) Produzione industriale (a/a): dato attuale 1,7% (precedente 1,4%) Perché questi dati sono importanti I dati sulla produzione industriale riflettono il livello effettivo dell’attività nel settore industriale statunitense, che comprende manifattura, utilities e attività estrattive. Un aumento della produzione segnala una domanda crescente di beni e prospettive economiche favorevoli, mentre una diminuzione può indicare un rallentamento dell’attività economica o problemi dal lato dell’offerta. L’indicatore è importante anche dal punto di vista dell’inflazione e della politica monetaria della Federal Reserve. Un’attività industriale più forte può sostenere la crescita economica e aumentare le pressioni inflazionistiche, mentre dati più deboli possono rafforzare le aspettative di una politica monetaria più accomodante. Il report influenza il dollaro statunitense, il mercato obbligazionario e i titoli industriali. Situazione attuale I dati di maggio sulla produzione industriale negli Stati Uniti mostrano un quadro contrastante dell’attività economica, con una sorpresa negativa sul dato mensile ma alcuni elementi di stabilizzazione nelle condizioni generali. La produzione industriale è cresciuta solo dello 0,1% su base mensile, ben al di sotto delle attese dello 0,3% e in netto rallentamento rispetto al precedente 0,9%. Questo suggerisce che il momentum del settore manifatturiero si è indebolito e che l’attività industriale sta entrando in una fase di crescita più moderata. Al contrario, il tasso di utilizzo della capacità produttiva è rimasto invariato al 76,2%, in linea con le aspettative e leggermente superiore al 76,1% precedente. Questo indica condizioni operative stabili nel settore industriale, con le imprese che continuano a lavorare al di sotto della piena capacità produttiva, contribuendo così a limitare le pressioni inflazionistiche derivanti da vincoli di offerta. Su base annua, la produzione industriale è aumentata dell’1,7%, confermando che il settore continua a espandersi nel lungo periodo, seppur a un ritmo relativamente contenuto. Fonte: xStation5

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